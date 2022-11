Totale Aberkennung: Disziplinarklage soll Ex-Landrat Kreidl Pension und Titel kosten

Von: Dieter Dorby

Teilen

Es geht weiter: Ex-Landrat Jakob Kreidl (l.) – hier mit Anwalt Klaus Leipold – muss sich nun gegen die Disziplinarklage der Landesanwaltschaft wehren. © Archiv tp

Jetzt geht’s ums Geld. Die Landesanwaltschaft des Freistaats Bayern hat im Zuge der Kreissparkassen-Affäre Disziplinarklage gegen Jakob Kreidl eingereicht. Das Ziel: Dem verurteilten Ex-Landrat soll das gesamte Ruhegehalt aus seiner Tätigkeit als kommunaler Wahlbeamter gestrichen werden.

Nach der strafrechtlichen Bewertung folgt nun die dienstrechtliche Aufbereitung. Der Freistaat Bayern will dem wegen der Miesbacher Sparkassenaffäre verurteilten Ex-Landrat Jakob Kreidl die Pension streichen. Die Landesanwaltschaft hat dazu am Freitag Disziplinarklage gegen ihn erhoben mit dem Ziel, das Ruhegehalt abzuerkennen.

Wie berichtet, hatte das Landgericht München II den früheren CSU-Landrat Kreidl im Mai 2022 auch in einem zweiten Prozess wegen Untreue zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, ebenso wie den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, Georg Bromme.

Das Ziel: Aberkennung des Ruhegehalts

Die Aberkennung des Ruhegehalts und ihre Rechtsfolgen erstrecken sich auf alle Ämter, die Kreidl als Ruhestandsbeamter bei einem bayerischen Dienstherrn bei Eintritt in den Ruhestand bekleidet hat. Konkret geht es damit um die Position des Landrats, wie Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Stellung als Abgeordneter des Bayerischen Landtags fällt dagegen nicht darunter, weil Abgeordnete keine Wahlbeamten sind.

Disziplinarklage soll Ex-Landrat auch den Titel kosten

Mit der Aberkennung des Ruhegehalts würde Kreidl nicht nur den Anspruch auf Versorgung verlieren, sondern auch die Befugnis, die Amtsbezeichnung im Sinne von „ehemaliger Landrat des Landkreises Miesbach“ zu führen. Kirchmaier: „Es handelt sich dabei um eine komplette Aberkennung.“

Verfahren auf den ersten Metern

Nachdem die Disziplinarklage erst am 11. November erhoben wurde, liegt aktuell noch keine Eingangsbestätigung seitens des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vor. Kreidl selbst dürfte die Disziplinarklage „aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht zugestellt worden sein“, vermutet der Sprecher der Landesanwaltschaft.

Disziplinarklage basiert auf Bewährungsstrafe

Kreidl wird in der Disziplinarklage vorgeworfen, als Landrat in der damit verbundenen Funktion des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee in vielfältiger Hinsicht Untreuehandlungen zulasten des Geldinstituts vorgenommen zu haben. „Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vorwürfe, wegen derer Herr Kreidl bereits strafrechtlich verurteilt wurde“, sagt Kirchmaier.

Hilft gemilderter Strafrahmen?

Dabei hatte Kreidl die Verhandlung zur Berufung, die sowohl der mitangeklagte Ex-Sparkassen-Chef Georg Bromme sowie die Staatsanwaltschaft eingelegt hatten, gewissermaßen unbeschadet überstanden. Während Brommes Bewährungsstrafe von 18 auf 20 Monate erhöht worden war, blieb die von Kreidl bei elf Monaten. Zuzüglich müssen von beiden Sozialstunden geleistet werden: von Bromme 300, von Kreidl 200. Beim Ex-Landrat war vom Berufungsgericht bewusst ein durchweg gemilderter Strafrahmen angelegt worden, da er die Geschenke, die Bromme auf Kosten der Kreissparkasse gemacht hatte, lediglich angenommen, aber nicht initiiert hatte. Anders als Kreidl hat der frühere Sparkassenchef erneut Revision gegen das Urteil eingelegt. Der Fall liegt nun wieder beim Bundesgerichtshof.

Ob Kreidl nun auch bei der Disziplinarklage auf vergleichsweise milde Behandlung hoffen darf, bleibt abzuwarten. Kreidl selbst dürfte das neue Verfahren weiter zusetzen. Auch nach der Urteilsverkündung in der Berufung hatte er auf eine Stellungnahme verzichtet. Nur so viel sagte er: „Ich bitte um Verständnis nach acht Jahren.“

ddy