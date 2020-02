Tourismus: K-Fall-Winter lässt Besucherzahlen 2019 sinken

Im Jahr 2019 haben weniger Touristen den Landkreis besucht als 2018. Das lag vor allem am K-Fall im Winter. Das Minus vom Januar war nicht mehr auszugleichen.

Landkreis – Die Tourismuszahlen im Kreis Miesbach waren im Jahr 2019 rückläufig. Aktuell verzeichnet das Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) ein Rückgang von 1,43 Prozent bei den Gästeankünften und 1,48 Prozent bei den Übernachtungen. In absoluten Zahlen heißt das: 619 343 Gäste sind vergangenes Jahr in einer der neun Orte, die einen Kurbeitrag erheben, gereist. 2,329 Millionen Übernachtungen kamen zusammen – zumindest bis jetzt.

Denn in Schliersee werden die Zahlen erfahrungsgemäß noch etwas steigen. Dort ist die Zahl kleinerer

Häuser, die ihre Meldung nur halbjährlich oder einmal im Jahr abgeben – Berghütten etwa –, besonders hoch, wie Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Er geht aber nicht davon aus, dass Schliersee ein neues Rekordergebnis bei den Gästeankünften erreicht, so wie es 2018 der Fall war.

Das höchste Plus

Über das Jahr gesehen hat Rottach-Egern bei den Gästeankünften am meisten zulegt. Auf 111 832 stieg die Zahl, ein Plus von 7,37 Prozent. Eine höhere Bettenkapazität und Großveranstaltungen macht die Tegernseer Tal Tourismus GmbH dafür verantwortlich (wir berichteten). Die Goldmedaille bei der Entwicklung der Übernachtungszahlen geht derweil nach Bayrischzell. Um 5,18 Prozent stiegen diese auf 186 592. Tourist-Info-Leiterin Stephanie Hintermayr sagt: „Wir sind total glücklich über die Zahlen. Das zeigt, dass die Gäste gerne länger bleiben und sich wohlfühlen.“

Der Anstieg der Gästezahlen war mit 2,41 Prozent auf 61 172 nur halb so groß. Hintermayr macht „die gestiegene Qualität bei den Beherbergungsbetrieben und gestiegene Qualität im Angebot“ für die Entwicklung verantwortlich. Die Investitionen zum Beispiel ins Skigebiet, in Loipe und Wanderwege hätten sich gelohnt.

Das höchste Minus

Am heftigsten nach unten ging es 2019 in Gmund mit minus 17,22 Prozent bei den Gästen. Die TTT erklärt dies mit dem ganzjährig geschlossenen Gut Schwärzenbach. Als nächstes folgt schon Schliersee mit minus 9,18 Prozent. Auch hier war etwa mit dem Blecksteinhaus ein bedeutender Betrieb lange geschlossen. Renovierungen hier Pächter- oder Konzeptänderungen da – all das spürt Schrön an den Zahlen.

Und natürlich den Katastrophen-Fall im Januar. Für diesen Monat verzeichnen die ATS-Zahlen ein Rückgang von 23,5 Prozent auf 8703 Ankünfte und 20,7 Prozent auf 26 346 Übernachtungen. „Das kann ich im Sommer nicht mehr aufholen“, sagt Schrön. Denn da ist Schliersee nahezu ausgebucht. Gegenüber dem Jahrhundertsommer 2018 sind die Zahlen aber dennoch gesunken – im Topmonat Juli zum Beispiel um 7,10 Prozent bei den Ankünften (17 437). Gründe: siehe oben. Selbst die noch ausstehenden Meldungen werden das Minus nicht ins Plus drehen können.

Gäste im Norden

Herbergsbetriebe gibt es nicht nur in den Tourismus-Regionen im Südlandkreis. Gut ein Zehntel der Übernachtungen werden im Norden generiert. Das legen die Zahlen des Statistischen Landesamts nahe. Zum Beispiel sind in Holzkirchen 57 970 Übernachtungen in Häusern mit zehn oder mehr Betten zusammengekommen.

Gmund liegt in dieser Aufstellung mit 33 898 noch weit hinter Irschenberg (51 461), Miesbach (51 731) und Weyarn (42 125). Keine Zahlen gibt es für Warngau, Valley und Waakirchen.

Die Spitzenreiter

Wie jedes Jahr liegt bei den Übernachtungen Bad Wiessee an Nummer eins (638 728, minus 3,25 Prozent). Die meisten Gästeankünfte gibt es in Schliersee. In der ATS-Aufstellung sind es 146 767, eine Zahl, die wie beschrieben noch steigen wird. In Bad Wiessee bleiben die Gäste länger, was schlichtweg an der Kliniklandschaft mit vielen Reha-Patienten liegt.

von Daniel Krehl