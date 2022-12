Sehenswerte Szenen: Miesbacher Trachtenverein zeigt noch bis 30. Dezember besondere Krippen

Von: Dieter Dorby

Teilen

Weihnachtsgeschichte in den Bergen: Vor dem von Georg Ransberger gemalten Hintergrund ist die Geburt Jesu dargestellt. In den Händen hält Elisabeth Kloss eine Krippe aus Ecuador von Padre Enrique Rosner aus Miesbach. © tp

Die Weihnachtsgeschichte inspiriert seit jeher die Menschen. Wie sehr, das lässt die Krippenausstellung erahnen, die dieser Tage noch in der Hütte des Trachtenvereins Miesbach zu sehen ist. An die 30 Exponate werden dort gezeigt – vornehmlich Krippen, aber auch Fatschnkindl und Schnitzereien.

In großen, blauen Kästen, die der Krippenverein München gestellt hat, haben die Ausstellungsstücke vorübergehend eine Heimat gefunden. Sie erzählen allesamt von der Geburt des Jesuskindes, aber keine Darstellung gleicht der anderen. So vielfältig wie die Menschen, so variantenreich sind die Szenen.

Zusammengestellt hat die Ausstellung, die noch bis 30. Dezember bei freiem Eintritt zu sehen ist, Elisabeth Kloss. Sie hat zu Krippen einen besonderen Bezug. Mehrere Exemplare aus ihrem Fundus sind in der Trachtenhütte zu sehen – alle besonders, alle mit Liebe zum Detail arrangiert. Auch Krippen aus dem Nachlass ihres 2019 verstorbenen Bruders, dem Benediktinermönch Frater Stefan vom Kloster Andechs, der auch die Idee der Lebenden Krippe nach Miesbach gebracht hat, sind zu sehen. „Und er hatte ein paar ganz besondere Stücke“, sagt Kloss.

Faszinierende Vielfalt

Die Kulissen der Krippen spiegeln verschiedene Lebenswelten, doch in allen bildet die Heilige Familie den Mittelpunkt – egal ob die Krippe aus Bayern, dem Alpenraum, dem Orient oder aus Neapel stammt, obwohl Letztere mit ihren vielen Figuren, die alle auf und um einen Berg agieren, schon sehr besonders ist. Doch das Getümmel bildet den Kontrast zu dem ruhigen Winkel, in dem Maria und Josef mit dem Jesuskind zu finden sind. Einen ganz anderen Stil zeigt die Krippe mit Zinnfiguren, von der es laut Kloss weltweit nur noch fünf vollständige Sätze geben soll. Oder die Grulich-Krippe aus Nordböhmen vom Krippenverein Tegernsee, die als Kasten so konzipiert ist, dass sie in eine Ecke passt. Stets sind die Figuren detailgetreu aus Holz geschnitzt, während in der Loammandlkrippe die Halbrelieffiguren aus in Modeln gepressten Lehm hergestellt sind.

Besinnliches für zwischen den Jahren

„Wir wollen den Menschen zeigen, welche Vielfalt es bei Krippen gibt, und die Freude dafür wecken“, sagt Kloss. Einige Besucher haben dafür sogar weite Anfahrtswege auf sich genommen und seien sehr beeindruckt gewesen. Wer in den Tagen nach Weihnachten noch einen besinnlichen Rundgang machen möchte, wird in der Ausstellung einige schöne Krippen entdecken.

Die Krippenausstellung ist noch bis Freitag, 30. Dezember, zu sehen. Die Öffnungszeiten in der Trachtenhütte an der Schlierseer Straße sind von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

ddy