Tragödie an der Mangfall: Miesbacher attackiert nach Unglücksfall Polizisten

Teilen

Einem Miesbacher wird tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Sein Fall wird vor dem Amtsgericht Miesbach verhandelt. © Archiv AL

Nach einer Tragödie, bei der ein Mann in der Mangfall ertrunken war, sitzt nun ein Freund des Verunglückten auf der Anklagebank. Er soll einen Polizisten attackiert haben.

Miesbach – Eigentlich hätten zwei auf der Anklagebank des Miesbacher Amtsgerichts sitzen sollen, doch nur einer war erschienen. Der Vorwurf gegen den 41-jährigen Miesbacher: tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung. Bei seiner Geburtstagsfeier im August 2021 an der Mangfall bei Müller am Baum soll er einen Polizisten attackiert haben, sodass dieser eine Gehirnerschütterung erlitt. Ein Freund des 41-Jährigen soll in das Handgemenge involviert gewesen sein.

Was der Auseinandersetzung zugrunde lag, war eine schreckliche Tragödie. Bei der Geburtstagsfeier war ein Freund des Angeklagten in die Mangfall gefallen und ertrunken. „Er ist irgendwie ausgerutscht“, stotterte der Miesbacher. „Wir waren fast alle alkoholisiert.“ Der Bruder des Ertrunkenen habe die Polizei sowie Rettungskräfte alarmiert. „Ich wollte nach meinem Freund suchen, aber ein Polizist hat mich aufgehalten“, sagte der Angeklagte weinend. Es kam zu einem Handgemenge, ein zweiter Beamter eilte dazu. „Dann sind wir alle auf den Boden gefallen“, beschrieb der Miesbacher. „Ich habe den Polizisten wohl irgendwie geschubst.“ Seiner Meinung nach sei der Beamte gegen ein Gebäude gefallen. Dass er ohnmächtig gewesen sein soll, habe er nicht mitbekommen. Am Tag nach dem Vorfall sei er auf der Dienststelle gewesen, um sich bei dem Beamten zu entschuldigen. Der hatte aber die Nacht im Krankenhaus verbracht.

Angeklagter wollte Verunglückten suchen

„Alle in der Gruppe waren im Ausnahmezustand und angetrunken“, berichtete der Beamte (26) der Miesbacher Polizei, der gleichzeitig als Adhäsionskläger auftrat, von dem Einsatz. „Ich wollte verhindern, dass er nach ihm sucht, weil die Strömung der Mangfall zu stark war.“ Er habe den 41-Jährigen an der Schulter gepackt, als dieser sich loseisen wollte. „Dann spürte ich von oben einen Schlag auf den Kopf“, erinnerte sich der Polizist. Beim weiteren Geschehen habe er aber deutliche Erinnerungslücken. „Wir waren auf dem Boden. Ich zog seinen Kopf zu mir. Wir mussten ihn fesseln. Im Rettungswagen sagten sie mir, dass ich zusammengebrochen bin“, sagte der Polizeibeamte. Was er noch wisse, „dass ich definitiv nicht durch einen Schubser zusammengebrochen bin. Das war ein fester Schlag.“

Einen Schlag auf den Kopf will auch ein Kollege der Polizeiinspektion Holzkirchen gespürt haben. „Ich habe eine Gehirnerschütterung davongetragen“, sagte der 32-Jährige. Diese müsse im Zusammenhang mit dem Angeklagten stehen, meinte er, fügte aber an: „Außer, es sagt jemand was anderes.“ Die Gesamtsituation hatte er gut in Erinnerung. Notarzt, Hubschrauber, Schlauchboote waren im Einsatz. „Die Mangfall war an dem Tag flutartig.“

Der Angeklagte habe immer wieder versucht, nach seinem Freund zu suchen. „Wir haben in solchen Fällen die Aufgabe, das zu unterbinden, wenn Selbstgefährdung besteht“, stellte der Polizist klar. Die Stimmung sowie den Versuch des Angeklagten, nach seinem Freund zu suchen, sah der 32-Jährige genau wie sein Kollege als „vollkommen verständlich und nachvollziehbar“ an. Das rechtfertige aber nicht einen Angriff auf die Polizisten. Auch wenn er den Schlag nicht sah, habe er gesehen, „wie er mit beiden Händen auf meinen Kollegen losging“, beschrieb der Holzkirchner. „Plötzlich schwankte der Kollege und fiel mir in die Arme.“

Geldstrafe trotz Verständnis für Ausnahmesituation

Die Staatsanwältin sprach von einer „Ausnahmesituation“, sah die Tatvorwürfe aber als bestätigt an. Sie forderte ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie die Zahlung von 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.

„Es tut mir wirklich leid, was dem Polizisten passiert ist“, sagte der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war. „Ich glaube aber, dass das durch die Wand eines Gebäudes und nicht durch einen Schlag von mir passiert ist.“ Richter Walter Leitner aber war überzeugt, dass der Schlag verübt worden war, und verurteilte den Miesbacher zu 170 Tagessätzen à 40 Euro. „Sie waren mit 1,88 Promille stark alkoholisiert“, sagte Leitner zum Angeklagten.

„Der Ausgangspunkt war, dass Sie sich als Gastgeber für Ihren Freund verantwortlich fühlten und ihm helfen wollten.“ Ihn an der Suche nach seinem Freund zu hindern, sei seitens der Polizei rechtens gewesen. „Man kann aber schon verstehen, wie Sie da beinand waren.“ Um die Geldstrafe sowie ein Schmerzensgeld von 1500 Euro an den Adhäsionskläger kam der 41-Jährige trotz der Tragödie nicht herum.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. hph