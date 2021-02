Live aus dem Stadtrat: Mehr Transparenz oder mehr Selbstdarstellung?

Die SPD will im Stadtrat Miesbach Live-Übertragungen im Internet etablieren. Doch dazu reicht das Auftellen einer Kamera allein nicht aus. Ein Kommentar von Dieter Dorby.

Der Ansatz scheint auf den ersten Blick plausibel zu sein: Senkt man die Schwelle, um an Sitzungen des Stadtrats teilnehmen zu können, steigt das Interesse der Bürger für die Kommunalpolitik, und manch einer bekommt im Idealfall sogar Lust, sich selbst zu engagieren. Zumindest sollte er bei der Kommunalwahl einen guten Überblick haben, welche Ratsmitglieder und Fraktionen seine Interessen am besten vertreten. So die Idee.

Wer Bürger aber wirklich beteiligen will, muss mehr tun, als nur eine Kamera mitlaufen zu lassen. Es braucht eine erklärende Zusammenfassung im Vorfeld, worum es beim jeweiligen Thema geht. Und die Wortbeiträge müssen so konkret, nachvollziehbar und niederschwellig sein, dass Zuhörer möglichst wenig Schwierigkeiten haben, Zusammenhänge und Argumente zu verstehen – sonst wird es schnell uninteressant. Der Stadtrat dürfte also nicht mehr nur untereinander sprechen, sondern er müsste für ein Publikum reden.

Und das ist eine nicht zu unterschätzende Hürde, wenn man bedenkt, dass es die Wortführer der CSU als Einzige über Monate nicht schaffen, sich bei Wortbeiträgen im großen Saal des Waitzinger Kellers zu erheben und zu einem der aufgestellten Mikrofone zu gehen, um besser verstanden zu werden. Lieber führt man den Dialog sitzend mit dem Bürgermeister oder den Kontrahenten gegenüber.

Die Kernfrage dürfte aber sein: Für wie viele Nutzer will man das Angebot schaffen? Und welche Nachteile nimmt man dafür hin? Denn nicht jeder will im Internet gezeigt werden. Das dürfte Folgen haben, die über etwaige Lücken in den Diskussionen und die damit eingeschränkte Transparenz hinausgehen: Es dürfte mehr Selbstdarstellung in den Sitzungen geben und dafür vielleicht weniger Bereitschaft, für einen Sitz im Stadtrat zu kandidieren.

