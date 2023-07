„Falsche Scham“: BRK-Mitarbeiterin erklärt, warum sich Senioren nicht zur Tafel trauen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Helfen, wenn sich Menschen Lebensmittel nicht mehr leisten können: die BRK-Vertreter bei der Tafelausgabe in Miesbach. © Steffen Gerber

Zur Tafel geht niemand, der nicht darauf angewiesen ist. Doch gerade ältere Leute scheuen sogar dann die Nutzung des Angebots des BRK, wenn sie eigentlich Anspruch darauf haben. Warum?

Miesbach – Zur Tafel geht niemand, der nicht darauf angewiesen ist. Doch gerade ältere Leute scheuen sogar dann die Nutzung des Angebots des BRK, wenn sie eigentlich Anspruch darauf haben. Warum das so ist und wie das BRK Miesbach dies ändern will, verrät Tafel-Verantwortliche Ute Krause im Interview.

Frau Krause, warum gehen so wenig bedürftige Rentner zur Tafel?

Ute Krause: Da gibt es zwei Gründe. Zum einen haben viele ältere Leute Scham, so ein Angebot anzunehmen. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass ihnen die Lebensmittel im Supermarkt zu teuer geworden sind. Und noch weniger wollen sie, dass andere das mitbekommen. Der zweite Grund ist, dass viele Senioren schlicht nicht wissen, dass sie überhaupt Anspruch auf einen Besuch der Tafel haben und wie sie diesen wahrnehmen können. Das wollen wir ändern.

Und wie?

Ute Krause: Indem wir versuchen, möglichst viele Leute über unser Angebot zu informieren. Idealerweise natürlich auf direkten Weg, eventuell aber auch über die Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn der Senioren. Für sie haben wir einen Flyer entworfen, der alle wichtigen Infos zur Tafel enthält. Mit dem expliziten Hinweis, dass auch Bürger mit kleiner Rente oder mit Grundsicherung wegen Alters zur Ausgabe an jedem Samstag ab 15 Uhr in Miesbach kommen können, um dort kostenlos Lebensmittel erhalten zu können.

Aber was, wenn sie sich nicht trauen oder vielleicht auch körperlich nicht mehr dazu in der Lage sind?

Ute Krause: In solchen Fällen haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, die Senioren bitten jemand anderes, die Waren für sie abzuholen, oder wir liefern sie ihnen nach Hause. Letztlich finden wir immer eine Lösung. Wichtig ist einfach, dass die Leute mit uns in Kontakt treten und nicht im Stillen an Mangelernährung leiden. Das sollte in unserer Gesellschaft niemand müssen – und deshalb gibt es uns als Tafeln ja auch.

Kontakt aufnehmen

zur Tafel des BRK Miesbach können Interessierte immer montags und donnerstags unter 0 80 25 / 28 25 37 (Ute Krause) sowie per E-Mail an tafel@kvmiesbach .brk.de. Alle Anfragen werden diskret behandelt.

sg