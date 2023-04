Trinkwasser: Die Diskussion gewinnt (wieder) an Schärfe

Im Wasserschloss in Reisach (l.) wird das Trinkwasser gesammelt und über Leitungen nach München transportiert. © Thomas Plettenberg

Zwischen Landratsamt und Stadtwerken München schwelt der Altrechte-Streit weiter. Jüngst hat die Behörde die Klageerwiderung eingereicht.

Landkreis – Die Nervosität scheint zu steigen. Während am Landratsamt (wieder) ein neuer Sachbearbeiter die Unterlagen zur Neuausweisung der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing studiert, hängt zur Altrechtefrage ein Verwaltungsgerichtsverfahren an, und der Verein Unser Wasser wirbt in Gemeinderäten um Unterstützung. Das hat nun auch die Stadtwerke München dazu veranlasst, sich zu äußern. Ein Überblick zum Sachstand.

Altrechte vor Gericht - bis zu einer Entscheidung wird es noch dauern

Angesichts der jüngsten Berichte und Leserbriefe in unserer Zeitung sah sich die Pressestelle der Stadtwerke München zu einer Stellungnahme aufgefordert. Darin heißt es unter anderem: „Die Altrechte wurden mehrfach von Behörden, Bayerischem Umweltministerium, Regierung von Oberbayern und Landratsamt München bestätigt.“ Gleichwohl ist in der Frage ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht München anhängig.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt die Stadt aufgefordert, die wasserrechtliche Gestattung für eine weitere Entnahme aus der Reisachfassung zu beantragen. Anlass war ein Gutachten, das zu dem Ergebnis kommt, dass die Anlage weit nach 1907 um einen Kanal ergänzt wurde. Der erlaube eine höhere Entnahmemenge, was nach Ansicht des Landratsamts zum Erlöschen der Altrechte führt. Die Stadtwerke haben gegen den Bescheid geklagt.

„Ein Verbindungsstollen war von Anfang an vorgesehen. Durch das Bauwerk wurde die bereits von Beginn an geplante Ableitungskapazität nicht erhöht“, heißt es in einer Stellungnahme der SWM gegenüber unserer Zeitung. Die Klageerwiderung seitens des Landratsamts liegt seit ein paar Wochen beim Verwaltungsgericht. Schnell wird es dort nicht weitergehen, „da bei der zuständigen Kammer derzeit noch zahlreiche weitere (zum Teil auch ältere) Verfahren anhängig sind“, wie es auf Anfrage heißt.

Wassergewinnung in Reisach: ein „zentraler Baustein“ für die Versorgung von München

Aktuell nicht im Fokus stehen die Rechte für die weiteren Gewinnungsanlagen Gotzinger Hangquellen und Thalham Nord und Süd (Brunnen). Diese sind weniger ergiebig als die Grundwasserfassung Reisach. Diese „ist ein zentraler Baustein der Münchner Trinkwasserversorgung. Ihr Ausfall kann nicht dauerhaft kompensiert werden“, heißt es seitens der Stadtwerke. Die (vorläufig theoretische) Gefahr besteht darin, dass bei einer Prüfung nach aktuellen Standards die Schützbarkeit der Reisachfassung verneint wird. Folgen: nicht abzusehen.

Angesichts der Bedeutung der Anlage ist kaum vorstellbar, dass sie abgeschaltet wird, und auch die Verantwortlichen im Kreis Miesbach beteuern immer wieder, München „nicht das Wasser abdrehen zu wollen“. Sie blicken vielmehr auf die unbestritten hervorragende Trinkwasserqualität und wollen Einschränkungen, die ein größeres Schutzgebiet bringen würde, nicht hinnehmen.

Verfahren: Neuer Sachbearbeiter liest sich ein

Seit Beginn des Jahres prüft am Landratsamt Richard Pürner die Unterlagen. Da gab es über die Jahre hinweg noch Klärungsbedarf zwischen Landratsamt, SWM und Regierung von Oberbayern. Anders als sein Vorgänger Sebastian Schuh bekleidet Pürner keine Stabsstelle, ist im Organigramm vielmehr als Leiter der Abteilung Mobilität und Umwelt aufgeführt. Landrat Olaf von Löwis (CSU) bekräftigt: „Es steht für mich außer Frage, dass das Verfahren eingeleitet wird.“ Dies geschehe, sobald „alle offenen Fragen zu den eingereichten Unterlagen geklärt sind“.

Die Beteuerung rührt von Vorwürfen aus München her, das Landratsamt würde das Verfahren verschleppen. Die SWM wiederum verwehren sich gegen Behauptungen, sie würden auf die Ausweisung der Schutzzone „drängen“. Die Ausweisung sei eine staatliche Aufgabe, die das Landratsamt wahrzunehmen habe – eine Entscheidung stehe seit Jahrzehnten aus. Bei der Ausweisung in den 1950er-Jahren wurde keine äußere Schutzzone III festgelegt – untypisch. Löwis: „Ich setze mich ein für ein faires, transparentes und rechtsstaatliches Verfahren – das haben wir auch dem Ausschuss des Bayerischen Landtags und allen Beteiligten versprochen.“

Schutzzonen: Landtags-Grüne wollen Entscheidung in andere Hände legen

Geht es nach dem Willen der Grünen im Landtag, würde die Verantwortung künftig übrigens nicht mehr beim Landratsamt liegen, sondern bei der Bezirksregierung (wir berichteten im überregionalen Teil). Der Vorstoß ist dahingehend interessant beziehungsweise alarmierend, da die Regierung von Oberbayern tatsächlich eine Stelle ist, die „drängt“. Bekanntlich hatte sie Landrat von Löwis angewiesen, ein Dünge- und Beweidungsverbot in der Zone IIa des größeren Schutzgebiets auszuweisen – sofort und außerhalb eines Verfahrens. Erst eine Petition an den Landtag stoppte das. Das Vorgehen aber unterstreicht, dass behördlichen Stellen in München wenig an einem Interessensausgleich vor Ort gelegen ist. Den Gesetzesentwurf wollen die oppositionellen Grünen bis spätestens Pfingsten in den Landtag einbringen.

Ausgleichszahlungen: SWM widersprechen Hallmannsecker

Scharf widersprechen die SWM dem von Andreas Hallmannsecker geäußerten Vorwurf. Der Vorsitzende von Unser Wasser und Ex-Bürgermeister von Valley hatte in einem Leserbrief geschrieben, Entschädigungen und Ausgleich für Mehraufwände, die eine Schutzzone erfordern, würden oft genug verweigert oder willkürlich gezahlt – und das nicht an Gewerbebetriebe und Privatpersonen. „Das ist blanker Unsinn“, schreiben die SWM. „Die SWM leisten Entschädigungen und Ausgleich sowohl an Kommunen und Landwirte als auch an Gewerbe und Privatpersonen nach geltenden gesetzlichen und amtlichen Vorgaben und darüber hinaus. Bisher wurde in allen Fällen eine Einigung erzielt.“