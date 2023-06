Trockenheit macht Bauern zu schaffen: Wasser auf Almen könnte knapp werden

Von: Gabi Werner

Ausreichend Wasser in den Tränken ist für das Vieh, wie hier an der Neuhüttenalm im Gemeindebereich Bad Wiessee, überlebenswichtig. Herrscht lange Trockenheit, kann das Wasser mancherorts knapp werden. © Thomas Plettenberg

Die anhaltende Trockenheit bereitet den Landwirten im Kreis Miesbach Sorge: Auf den Almen könnte das Wasser knapp werden. Zudem wächst zu wenig Futter nach.

Landkreis – Etwa 80 bis 100 Liter Wasser säuft ein Rind pro Tag. Bei einer Milchkuh ist es noch deutlich mehr. Die Wassertröge auf den Almen müssen daher immer gut gefüllt sein. In längeren Trockenperioden wie der jetzigen können die Reserven knapp werden. Vielerorts im Landkreis Miesbach sprudeln die Quellen derzeit zwar noch, bei manchen Almen sei die Lage allerdings schon angespannt, teilte gestern Susanne Krapfl vom Fachzentrum Almwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen mit: „Es wird schon enger.“ Ein weiteres Problem für die Landwirtschaft: Aufgrund der Trockenheit wächst zu wenig Futter nach.

Manche Almbauern befürchten, dass Wasser knapp werden könnte

Eine „Pauschalaussage“ dazu, wie sich die Wasserversorgung auf den Almen aktuell darstelle, könne sie zwar nicht treffen , sagt Krapfl. Sie habe zuletzt allerdings einige Anrufe von besorgten Almbauern erhalten, die fürchten, dass die Wasservorräte bald knapp werden könnten. Vor allem die südseitig gelegenen Almen seien davon betroffen. Die Landwirte hoffen daher sehr, dass sich die Prognosen bewahrheiten und bald der ersehnte Regen kommt. „Ansonsten könnte es mit der Nachlieferung schwierig werden“, erläutert die Mitarbeiterin des AELF.

Es wäre nicht der erste Almsommer in der jüngeren Vergangenheit, der unter der Dürre zu leiden hat: Schon während des Rekordsommers 2018 hatte extreme Trockenheit den Bauern zu schaffen gemacht. Der Almabtrieb musste mancherorts sogar früher stattfinden als üblich.

Bezirksalmbauer: Wegen Trockenheit wächst zu wenig Futter nach

Die Versorgung der Rinder mit dem lebensnotwendigen Nass ist das eine. Der Tegernseer Bezirksalmbauer Anton Maier rückt aber noch eine andere Folge der Trockenheit in den Fokus. Vor allem in den sonnig gelegenen Almgebieten wachse wegen der anhaltenden Dürre zu wenig Futter für die Tiere nach. „Es war zuletzt zwar nicht so extrem heiß, aber der Wind trocknet alles aus“, gibt Maier zu bedenken. „Fürs Wachstum wäre es allerhöchste Zeit, dass es bald regnet.“

Fürs Wachstum braucht es ergiebige Regenfälle

Dass derzeit kein Grün nachkommt, ist ein Problem für die Almen, aber auch – und vielleicht noch mehr – für die Landwirtschaft im Tal. Wächst nichts mehr nach, fehle das Futter für den Winter, erklärt Susanne Krapfl. Damit sich hier die Lage entspanne, brauche es schon ergiebige Regenfälle. „Der Boden kann die Feuchtigkeit ja gar nicht mehr aufnehmen, weil er so knochentrocken ist“, schildert Krapfl. Maier beurteilt die Lage ganz ähnlich. Man sei zwar dankbar für jeden Regen, „ein oder zwei Schauer sind hier aber nicht die Rettung“.

Viele Almbauern haben in größere Wasserreserven investiert

Was die Wasserversorgung betrifft, so haben viele Almbauern nach den Erfahrungen aus den vergangenen – teils sehr trockenen – Jahren nachgerüstet. Viele Kollegen, auf deren Almen nicht so viel Quellwasser zur Verfügung stehe, hätten größere Reserven angeschafft, berichtet Maier. Das bestätigt auch Krapfl. Wo möglich, hätten die Landwirte in die Aufstockung von Wassertrögen oder in Pumpanlagen investiert, damit für ihr Vieh immer genügend Wasser zur Verfügung steht. Die Maßnahmen seien teils sehr kostenintensiv, sagt Krapfl. Angesichts der zunehmenden Trockenperioden aber offenbar dringend nötig.

