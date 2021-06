Trotz Corona: Einige schaffen Abi mit 1,0

Abitur

Landkreis – Am Freitag haben Bayerns Abiturienten ihre Noten erfahren. Auch wenn die endgültigen Ergebnisse noch unklar sind – die Nachprüfungen für Durchfaller und Schüler, die sich verbessern wollen – stehen noch aus – sind die Schulleiter im Landkreis Miesbach zufrieden mit den Leistungen ihrer Abiturienten.

Und das, obwohl nach Einschätzung korrigierender Mathelehrer das Mathe-Abi zu schwer war. Wie im Bayern-Teil berichtet, hatte eine Münchner Nachhilfelehrerin sogar eine Petition gestartet, beim Notenschlüssel entsprechend großzügig zu sein.

Tegernsee

„Der diesjährige Jahrgang hat eine außergewöhnliche Zeit hinter sich“, sagt der Schulleiter des Gymnasiums Tegernsee, Werner Oberholzner. „Aber die Schüler haben sich tapfer geschlagen, auch mit Blick auf das Mathe-Abitur, das zu schwer war.“ Das zumindest sei die Rückmeldung der korrigierenden Mathelehrer gewesen. „Sie sagten mir, dass es das gerade heuer nicht gebraucht hätte.“

Dennoch habe der Jahrgang insgesamt ein solides Ergebnis erzielt, verglichen mit den Vorjahren. „Berücksichtigt man die Bedingungen, unter denen sich die Abiturienten vorbereitet haben, dann ist es erfreulich, dass wir einen halbwegs normalen Schnitt hinbekommen haben.“ Allerdings haben nicht alle Schüler das Abitur geschafft. Sie müssen kommende Woche in die Nachprüfung. Gleichzeitig wird es am Gymnasium Tegernsee auch Schüler geben, die ihr Abitur mit 1,0 abgelegt haben.

Die Tegernseer Gymnasiasten planen ein Abi-Ball in Kaltenbrunn am 1. August. „Ob der stattfinden wird und in welcher Form, das wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden“, sagt Oberholzner. Auch in welcher Form die 69 Abiturienten ihr Zeugnis bekommen, ist noch unklar. „Es gehört inzwischen zu unserer Lebensrealität, dass man nicht langfristig planen kann.“

Miesbach

Laut Rainer Dlugosch, Leiter des Gymnasiums Miesbach, ist es noch zu früh, die Gesamtleistung des diesjährigen Abi-Jahrgangs zu bewerten. Schließlich könnten die kommende Woche anstehenden Nachprüfungen den Schnitt noch verändern. Klar ist aber: „Einige Schüler haben das Abitur noch nicht geschafft und müssen ins Mündliche.“ Das allerdings sei jedes Jahr der Fall und daher normal.

Dlugosch will das Mathe-Abitur zwar nicht als unfair bezeichnen, „aber sehr anspruchsvoll war es schon, das muss man wirklich sagen“. Das liege an der Art und Weise, wie die Fragen gestellt worden seien. „Die Mathelehrer haben viel geübt mit den Schülern. Aber mit der Formulierung waren die Schüler nicht unbedingt vertraut.“

Dlugosch hofft, die Zeugnisverleihung bei schönem Wetter im Pausenhof, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle durchführen zu können. „Ich gehe davon aus, dass sich bei den Lockerungen noch etwas tun wird.“ Für die Schüler wünscht er sich, dass Abifeiern möglich sind. „Das wäre ein Schritt Richtung Normalität.“

Holzkirchen

Axel Kisters, Leiter des Gymnasiums Holzkirchen, ist zufrieden mit seinen 73 Abiturienten – auch wenn er den bayernweiten Durchschnitt noch nicht kenne. „Sie haben wirklich gute Leistungen erbracht. Wir werden auch Schüler mit 1,0-Abitur haben. Wie viele genau, steht noch nicht fest.“

Kisters geht davon aus, dass die Zeugnisverleihung bei schönem Wetter draußen stattfindet. Die Gäste – darunter auch die Eltern – könnten dann wie im vergangenen Jahr auf Bierbänken mit ausreichend Abstand zu anderen Haushalten sitzen. Noch gebe es vom Kultusministerium keine Richtlinien, in welchem Rahmen die Zeugnisvergabe stattfinden dürfe.

