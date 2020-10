Trotz Corona: Kolpingsfamilie Miesbach bietet auch heuer Niklausdienst an

Der Nikolaus kommt auch in diesem Jahr – das verspricht zumindest die Miesbacher Kolpingsfamilie. Wie das trotz Corona möglich ist, erklärt Michael Greiner im interview.

Miesbach – Der Nikolaus kommt auch in diesem Jahr – das versprechen zumindest die Planungen der Miesbacher Kolpingsfamilie. Gegen eine Spende für das soziale Engagement der Kolpingsfamilie und bei vorheriger Anmeldung besucht ein ehrenamtliches Team – verkleidet als Nikolaus, Krampus und Engel – Familien im Landkreis am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Dezember. Unter welchen Auflagen die „Bischöfe“ nach aktuellem Stand heuer Besuche durchführen und welche Maske der Nikolaus tragen wird, verrät Michael Greiner im Interview. Der 46-Jährige ist Schriftführer und ehrenamtlicher Nikolaus bei der Kolpingsfamilie Miesbach.

Herr Greiner, Sie haben sich trotz der Pandemie bewusst für die Durchführung der Nikolaus-Aktion entschieden. Warum?

Michael Greiner: Wir wollen an der Tradition festhalten – nicht trotz, sondern auch wegen Corona. Es ist wichtig, Normalität zu schaffen – besonders für die Kinder. Natürlich haben wir das Infektionsrisiko abgewogen und ein Hygienekonzept entwickelt, das wir an die Familien vorab weitergeben. Damit minimieren wir das Risiko einer Ansteckung bei den Besuchen. Unsere Stationen im Krankenhaus Agatharied und in den Schulen mussten wir absagen – da waren sich alle Beteiligten einig.

Wie sehen die Hygienemaßnahmen konkret aus?

Michael Greiner: Bisher war es üblich, die Kunden nur bei größeren Verspätungen von über einer halben Stunde anzurufen. Das machen wir dieses Jahr anders. Alle Familien werden 15 Minuten vor unserem Eintreffen informiert und gebeten, die Räume durchzulüften. Das gleiche empfehlen wir auch nach unserem Besuch. Die Personenzahl ist so an die Zimmergröße anzupassen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Mit der ganzen Großfamilie dürften die Kunden nach unserem Wunsch heuer also nicht aufwarten (lacht). Auf Wunsch tragen Nikolaus und Krampus eine Maske – dank der Verkleidung vermutlich in Größe XXL – das wird sich zeigen. Zusätzlich bieten wir die Option, dass heuer die Eltern die Geschenke selbst übergeben können.

+ Michael Greiner © Thomas Plettenberg

Die Geschenke kommen aber trotz der Übergabe durch die Eltern immer noch vom Nikolaus?

Michael Greiner: Ohne Ihnen den Zauber nehmen zu wollen, macht die neue Option für uns wenig Unterschied (lacht). Tatsächlich ist die Organisation recht unspektakulär. Wir fahren nichts im Auto herum, die Besorgungen erledigen die Eltern vorab. Die Geschenke finden wir vor den Haustüren – und verteilen sie traditionsgemäß an die Kinder.

Haben Sie bei den Familienbesuchen Angst, sich selbst zu infizieren?

Michael Greiner: Nein, mit den Hygieneauflagen sind wir gut vorbereitet. Insbesondere der Nikolaus ist durch seinen großen Bart gut geschützt – selbst ohne Maske.

Was passiert, wenn sich trotzdem jemand infiziert?

Michael Greiner: Zur Sicherheit speichern wir alle Kontaktdaten für vier Wochen, um sie im Fall einer Infektion an die Behörden weitergeben zu können. Auch andersherum wünschen wir eine Nachricht von den Familien, sobald eine Infektion auftritt. Das Vorgehen selbst obliegt im Fall der Fälle den Behörden. Wer in Quarantäne muss hängt meist vom Grad des Kontakts ab – die Entscheidung liegt aber nicht in unserer Hand.

Sind Sie vor dem Hintergrund der Pandemie besonders aufgeregt?

Michael Greiner: Ich bin seit gut 25 Jahren ehrenamtlicher Nikolaus, in so einer langen Zeit erlebt man viel. Einschränkungen wie heuer gab es zwar noch nie, aber aufregend kann es grundsätzlich immer werden – auch für die Kinder. Ein Kind musste sich bei unserem Besuch vor Nervosität übergeben, da mussten wir abbrechen. Ein anderes Mal steckte ich als Nikolaus gemeinsam mit dem Team im Schneegestöber fest. Der wartende Anwohner – ein Landwirt mit einem etwas abgelegenen Hof – holte uns schließlich mit einem offenen Unimog von der Straße ab. Aufgeregt bin ich also nicht mehr als sonst auch. Insgesamt hoffe ich vor allem, dass die Aktion überhaupt klappt. Der Planungsstand kann sich mit dem Infektionsgeschehen ändern – das Gesetz gilt schließlich auch für den Nikolaus.

Termine

für die Nikolausbesuche vergibt die Kolpingsfamilie ab sofort unter 08025/1524. Das Hygienekonzept finden Interessierte unter www.kolping-miesbach.de.