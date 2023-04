Trotz Haushaltsloch: Auch die katholische Kirche will von Miesbach Zuschuss fürs neue Pfarrheim

Von: Dieter Dorby

Schlechter Zeitpunkt: Die Pfarrei, hier das neue Pfarrheim, muss sich bezüglich eines Zuschusses noch gedulden. © Tp

Gleichbehandlung ist stets ein Ziel und eine Hürde für Kommunen. Miesbach soll nun einen freiwilligen Zuschuss zum neuen katholischen Pfarrheim leisten - wie 2022 bei der evangelischen Kirche. Doch heuer ist die Kasse leer, leer, leer.

Miesbach – Das neue Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde an der Kolpingstraße in Miesbach ist seit Januar eröffnet und wird seitdem rege genutzt. Knapp sieben Millionen Euro hat das Erzbischöfliche Ordinariat für den Neubau mit gut 600 Quadratmetern Nutzfläche ausgegeben. Die Pfarrgemeinde vor Ort musste mit 270.000 Euro einen vergleichsweise niedrigen Eigenanteil leisten. Nun hat das Ordinariat einen freiwilligen Baukostenzuschuss bei der Stadt beantragt – ähnlich wie 2022 die evangelische Kirche. Sie hat für Sanierung und Erweiterung 10.000 Euro von der Stadt erhalten.

Ein Bezugsfall, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) am Donnerstagabend im Stadtrat feststellte. Deshalb sei im Rahmen der Gleichbehandlung ein einmaliger Zuschuss über 10.000 Euro die logische Folge. Wäre da nicht die extrem angespannte Haushaltslage der Kreisstadt (wir berichteten).

Bessere Zeiten: Für die Erweiterung des Gemeindehauses wurde die evangelische Kirchengemeinde 2022 unterstützt. © THOMAS PLETTENBERG

Auf diese verwies Florian Hupfauer (FDP): „Gleichbehandlung liebend gerne, aber wir können das aktuell nicht so stemmen.“ Mit Blick auf die auf wohl mehrere Jahre zurückgestellte Sanierung des Warmfreibads fügte er an: „Wir können nicht wichtige Projekte hintanstellen und dann freiwillige Zuschüsse bezahlen.“ Angesichts des Spannungsfeldes zwischen Gleichbehandlungszuschuss und strikter Haushaltsdisziplin schlug Paul Fertl (SPD) vor, den Antrag des Ordinariats zu vertagen, „bis wir Klarheit beim Haushalt haben“. Dem schloss sich Michael Lechner (FWG) an: „Der Haushalt muss für die Zustimmung des Landratsamts mühsam hergerichtet werden.“

Erneute Kritik am Baustil des Pfarrheims

Manfred Burger (Grüne) brachte zudem ein Argument ein, was gegen eine Gleichbehandlung beider Kirchen sprechen könnte: der Streit um die Architektur des Pfarrheims (wir berichteten). „Bei der evangelischen Kirche waren alle im Bauausschuss einverstanden“, betonte Burger. „Mit dem Pfarrheim hatten wir größte Probleme. Und dafür jetzt einen Zuschuss?“

Geld soll in Miesbach bleiben

Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) regte an, das Geld nicht ans Ordinariat zu zahlen, sondern an die Kirchengemeinde und damit an die Bürger vor Ort. Doch Inge Jooß (SPD) widersprach: Zum einen habe das Ordinariat die Baukosten bezahlt, und auch der Zuschuss für die Apostelkirche sei an die Landeskirche gegangen. „Und das Pfarrheim ist ein Gewinn für Miesbach.“

Der Stadtrat einigte sich geschlossen darauf, das Thema zu vertagen, bis der Haushalt fix ist. Bis dahin gab Markus Seemüller (FWG) dem Plenum als Hinweis mit: „Man soll alle Kinder gleich lieb haben.“

