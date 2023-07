Trotz klammer Haushaltskasse: Miesbach saniert mal eben 700 000 Euro weg

Von: Dieter Dorby

Teilen

Poröse Asphaltdecke: Der Gehweg Auf der Grün aus den 1980er-Jahren soll für 38 000 Euro saniert werden. © Thomas Plettenberg

Instandsetzungen, Umbauten und eine Teilerschließung – trotz der angespannten Haushaltslage hat der Miesbacher Stadtrat in seiner aktuellen Sitzung knapp 700 000 Euro an Ausgaben mit großer Mehrheit bewilligt. Ohne Kritik blieb die Investitionsbereitschaft aber nicht.

Miesbach – Wie schnell knapp 700.000 Euro an Ausgaben zusammenkommen, hat der Miesbacher Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend demonstriert. Mit der Instandsetzung des Gehwegs Auf der Grün, der Teilerschließung der Maxlrainer Straße im Gewerbegebiet Nord sowie dem Umbau der Waschplätze von Bauhof und Miesbacher Feuerwehr standen vier vergleichsweise harmlos anmutende Themen auf der Tagesordnung, die allesamt bewilligt wurden – und Geld kosten. Laut Kostenschätzung 680.000 Euro.

Den Anfang machte der Gehweg Auf der Grün zwischen der Nummer 50 und den Garagenanlagen zu Nummer 52 bis 56. Erbaut in den 1980er-Jahren, beschreibt die Verwaltung den Zustand der porösen Asphaltdecke als marode. Das Instandsetzen mit Kaltasphalt würde nicht mehr helfen. Zudem verschlechtere der Einsatz von Räumgeräten im Winter den vorhandenen Zustand. Zudem seien auf der parallel verlaufenden Verkehrsstraße in Richtung Unterer Wies so locker und lückenhaft, dass sie eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer darstellen können. Die Kosten für die Erneuerung der Asphaltschichten nebst Unterbau und Austausch der Einfassungen liegt bei 38.000 Euro.

Investition in Erschließungsstraße

Hinzu kommt im Gewerbegebiet Nord die Teilerschließung der Maxlrainer Straße, die an ihrem nordöstlichen Ende bereits für eine Verlängerung in die geplante Erweiterung ausgelegt ist. Dort wird ein Betrieb baulich erweitert, was dazu führt, dass die Erschließungsstraße um 78 Meter verlängert werden muss. Das Problem: Der Kanal kann wegen seiner bereits zu niedrigen Sohltiefe nicht verlängert werden. Dies erfordert eine andere Ausführung bei der späteren Kanalerschließung der stadteigenen Erweiterungsfläche.

Zudem wurde die Asphaltschicht nicht durchgängig fertiggestellt – teilweise ist nur die Tragschicht vorhanden. Deshalb sind auch an den Gehwegen die Einfassungen und Wasserführrinnen teils ausgebrochen. Auch sie müssen erneuert werden. Die Herstellung der Erschließungsstraße mit Vollausbau der Gehwege inklusive Beleuchtung und Einbau einer Deckschicht kommt auf etwa 270.000 Euro.

Mit 192.000 Euro wird der Umbau des Waschplatzes und die Erneuerung der Abscheideranlage der Feuerwehr veranschlagt, die mittlerweile laut Verwaltung erhebliche Mängel aufweisen. Selbiges gilt für die Anlage des Bauhofs, deren Kosten mit 180.000 Euro taxiert werden.

Mahnende Worte und Gegenargumente

In der Diskussion trat Michael Lechner (Freie Liste) auf die Bremse. Angesichts der angespannten Haushaltslage und des beabsichtigten Baus der Heizzentrale nebst Fernwärmeleitungen nebenan im Stadtwald plädierte er dafür, den Bau des Gehwegs zu verschieben. Unterstützung bekam er von Zweiter Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne): „Es ist vielleicht günstiger, das zu machen, wenn die schweren Baumaschinen oben sind.“ Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) verwies indes auf die Haftungspflicht der Stadt. Florian Ruml (Freie Liste) ergänzte: „Wenn man Dinge verschiebt, zahlt man am Ende mehr.“ Die Zustimmung erfolgt mit sieben Gegenstimmen.

Angst vor Waschverbot

Während die Teilerschließung der Maxlrainer Straße einstimmig angenommen wurde, gab es bei den Waschplätzen je zwei Gegenstimmen von Lechner und Andreas Reischl (Freie Liste). Hier herrschte der Tenor, dass Bauhof und Feuerwehr zuverlässig arbeiten können sollen. Zwar regte Paul Fertl (SPD) haushaltsbedingt das Verschieben um sechs Monate ins Jahr 2024 an, doch die Gefahr eines Waschverbots stand dem entgegen.

ddy