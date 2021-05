Trotz kleiner Widrigkeiten: Testzentrum in Miesbach ist gut gestartet - Die Nachfrage steigt

Erfreuliche Resonanz: Das neue Testzentrum im Saal des Bräuwirts am Miesbacher Marktplatz erfreut einer guten Auslastung. Auch die Rückmeldung der Getesteten ist laut Aussagen der Apotheken durchweg positiv.

Miesbach – Der Start des neuen Testzentrums im Miesbacher Bräuwirt ist geglückt. Seit Montag können sich Menschen dort am Marktplatz auf das Coronavirus testen lassen. An die 100 waren es am ersten Tag, gestern kamen allein vormittags 86 Personen.

Ganz reibungslos lief der Start aber nicht. Am Montag hakte es vormittags bei der Erkennung des QR-Codes, wie Fritz Grasberger von der Alten Stadtapotheke berichtet. Und auch gestern bremste die Technik: Das Internet lief nicht wie gewünscht. „Eine Stunde war es beim ersten Ansturm etwas holprig“, sagt Josef Spöckner. Inhaber der Spitzweg-Apotheke, die gestern Dienst hatte. Aber mithilfe eines Technikers der Stadt, der der Bräuwirt gehört, wurde das Problem gelöst.

Die sechs Testtage pro Woche haben sich die drei Apotheken so aufgeteilt: Montags testet die Bienen-Apotheke, dienstags folgt die Spitzweg-Apotheke und freitags die Alte Stadt-Apotheke. Mittwochs, donnerstags und samstags wird durchgewechselt. Insgesamt, so stellt Grasberger fest, befänden sich alle drei Apotheken in gutem Austausch: „Wir sind ein sehr gutes Team.“ Zudem sei das Testzentrum auch ein Prestigeprojekt. „Wir wollen, dass das klappt.“

Dabei können auch die Testpersonen laut Spöckner ihren Beitrag leisten: Vorab-Registrierung auf reihentestung.de (das verkürzt die Bearbeitungsdauer deutlich), Handy mit dem QR-Code beriet halten und etwas Zeit mitbringen, falls jetzt am Anfang noch etwas haken sollte. Wer auf reihentestung.de einen festen Termin für Miesbach Innenstadt reserviert hat, soll dies vor Ort auch sagen. Das Testergebnis wird nach 15 bis 20 Minuten aufs Handy geschickt.

Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Spöckner geht davon aus, dass das Testzentrum noch einige Zeit im Einsatz ist: „Ich kann mir vorstellen, dass wir noch zwei bis drei Monate testen müssen. Letztlich hängt das auch von Impferfolg und Inzidenz ab.“

