Wegen kinderpornografischer Schriften mussten sich zwei Männer vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten. Einer sagte, er jage selbst die Täter.

Schliersee – Bei einer Hausdurchsuchung im April 2018 fanden Beamte der Kriminalpolizei Miesbach bei zwei Männern aus Schliersee (54 und 45 Jahre alt) Computer, Festplatten, Handys und CDs mit kinderpornografischen Schriften. Als sich die Männer nun wegen deren Besitz und Verbreitung vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten mussten, gaben sie den Besitz zwar zu – hatten damit aber angeblich ganz anderes vor.

Turbulenter Prozess: Angeklagter jagt angeblich selbst die Täter

Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft soll der 54-Jährige zwischen November 2014 und September 2015 über eine Internet-Tauschbörse auf seinem Computer in drei Fällen einschlägiges Bildmaterial verbreitet haben. Auf der Festplatte und einer externen Festplatte waren über 2200 Bilder gespeichert. Sein 45-jähriger Mitbewohner soll 2017 und 2018 in 14 Fällen Dateien mit kinderpornografischen Darstellungen, die in Text eingebettet waren, über sein Handy versandt haben, teils auch in einem Gruppenchat. So weit die Ausgangslage.

Die Verhandlung begann turbulent. Nachdem die beiden Angeklagten mit einer Viertelstunde Verspätung erschienen, legte der 54-Jährige dem vorsitzenden Richter Walter Leitner Schriftstücke vor, die unter anderem die Gültigkeit der deutschen Gesetzgebung anzweifelten. Dann weigerten sich die Männer, auf der Anklagebank Platz zu nehmen.

Leitner ließ die Polizei rufen. Bevor die vier Beamten eintrafen, hatten sich die Angeklagten aber widerstrebend auf ihre Plätze begeben. „Ich habe nichts zu verbergen“, sagte der 54-Jährige. Von den illegalen Dateien habe er nichts gewusst. Der Computer gehöre nicht ihm, sondern sei Eigentum eines Schweizer Vereins, für den er selbst als Schriftführer tätig sei. Etwa 50 Personen hätten ebenfalls Zugang zu dem Gerät.

Durch Zufall sei er bei seiner Arbeit immer wieder auf pornografisches Material gestoßen. Dieses habe er sofort gelöscht. Er habe 50 oder 60 Mal Vereinsmitglieder darauf angesprochen, aber niemand wollte von den Dateien gewusst haben. Auf die Frage des Richters, ob er selbst pädophile Neigungen habe, reagierte der Angeklagte entrüstet: „Im Gegenteil, so etwas stößt mich ab.“

Unbeherrschter zeigte sich der zweite Angeklagte. Er antwortete anfänglich nur brüllend auf Leitners Fragen. Er selbst sei als Kind missbraucht worden, noch heute kursierten tausende Bilder davon im Internet. Da aber Polizei und Justiz Missbrauchsfälle häufig ignorierten, da Polizisten teils selbst involviert seien, sei er selbst „auf die Jagd“ gegangen.

Er arbeite an einem Buch, in dem er 6000 Missbrauchsfälle aufarbeiten wolle, darunter auch seine eigene Geschichte. Die von ihm mit Text verschickten pornografischen Fotos zeigten – als Beweismaterial – ihn selbst als Kind. Er habe die Dateien zwecks Lektorat an Bekannte versandt.

Auch sein Vorstrafenregister sei dem geschuldet, behauptete der 45-Jährige. Man hätte seine Anzeigen als „falsche Verdächtigung“ hingedreht. Die Liste seiner Vergehen umfasste allerdings auch Hehlerei, Diebstähle, Urkundenfälschung, vorgetäuschte Straftaten und Besitz kinderpornografischer Schriften.

Die Staatsanwältin forderte nach sechs Stunden Verhandlung für die Angeklagten Freiheitsstrafen von über einem Jahr. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Richter Leitner verhängte Bewährungsstrafen. Der 54-Jährige erhielt zehn Monaten und muss 2000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen; der 45-Jährige erhielt elf Monate und 200 Sozialstunden.

von Stefan Gernböck