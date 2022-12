TV Miesbach: Teure Sanierung fällig - Turnverein braucht nun auf Unterstützung

Von: Dieter Dorby

Teure Arbeiten müssen die Mitglieder des TV Miesbach an ihrer denkmalgeschützten Turnhalle vornehmen. © THOMAS PLETTENBERG

Ein denkmalgeschütztes Gebäude ist wie eine Spardose – man zahlt immer wieder hinein. An diesen Spruch dürften sich die Mitglieder des TV Miesbach erinnert fühlen. Sie wurden nun zur außerordentlichen Versammlung eingeladen. Anlass waren zwei Baumaßnahmen an der denkmalgeschützten Turnhalle, die anstehen.

Zum einen ging es darum, die Dachsanierung der Halle sowie dringende Erneuerungen bei den Umkleidekabinen in Angriff zu nehmen. Außerdem soll im Hinblick auf die enorm gestiegenen Energiekosten baldmöglichst die große Fläche des Dachbodens umfangreich gedämmt werden. Wichtige Arbeiten, die den Verein aber richtig Geld kosten. TV-Vorsitzender Florian Fresser berichtet auf Nachfrage unserer Zeitung von einem höheren fünfstelligen Betrag.

Mitglieder geben grünes Licht

Dennoch gaben die 34 anwesenden Mitglieder einstimmig grünes Licht für diese Maßnahmen. Entsprechend erleichtert war der TV-Vorsitzende, der erst im Juli zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Günther Schmid gewählt worden war: „Nach ausführlicher und längerer Diskussion, auch im Vorfeld der Versammlung, waren sich die Mitglieder des wohl ältesten und größten Sportvereins der Kreisstadt einig, die dringende Erneuerungen am Dach der Turnhalle und der Umkleidekabinen in Angriff zu nehmen.“ Das gelte auch für die Dämmung des Dachbodens, die ein wesentlicher Schritt sei, um Energie und damit Kosten zu sparen.

Um die finanzielle Belastung für den Turnverein so erträglich wie möglich halten, will der Vorstand neben der Entnahme aus den Rücklagen auch möglichst viele Zuschüsse und Fördermittel in Kürze beantragen. Außerdem sind noch eine Spendenaktion sowie die Teilnahme an einem Fundraising angedacht, um so etwa 40 000 Euro zusammenzubringen.

Hoher Nachwuchsanteil

Insgesamt ist die Finanzierung für den Verein eine schwierige Gratwanderung. Denn der Verein müsse bei den Rücklagen auch beachten, für weitere Kosten liquide zu bleiben – und die seien gerade derzeit schwer abzusehen. Zwar sei man mit knapp über 1000 Mitgliedern zwar sehr groß, „aber das relativiert sich schnell, wenn man weiß, dass dazu auch knapp 700 Kinder und Jugendliche zählen“, sagt Fresser. Gerade mit Blick auf die Nachwuchsarbeit seien Spenden sehr willkommen.

