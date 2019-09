Ein Holzkirchner hat mit seinem Opel einen Zaun an einer Weide bei Miesbach durchbrochen. Er überfuhr ein Schaf und krachte in eine Gartenhütte. Er hatte 1,4 Promille.

Miesbach - Am Donnerstag hat ein Holzkirchner mit seinem Opel Corsa einen Zaun an einer Weide in Stoib bei Miesbach durchbrochen. Er überfuhr ein dahinterstehendes Schaf und krachte in eine Gartenhütte. Er hatte 1,4 Promille.

Über 1,4 Promille: Autofahrer überrollt Schaf, kracht in Hütte

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Der 21-jährige Holzkirchner verlor die Kontrolle über seinen Opel Corsa, durchbrach einen Weidezaun, überfuhr ein dahinter stehendes Schaf und kam schließlich in einer Gartenhütte zum Stehen.

Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Der Pkw ist ein Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 6.000 Euro, schätzen die Beamten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert über 1,4 Promille. Den Holzkirchner erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

