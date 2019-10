Über 1,5 Promille: Betrunkener Autofahrer in Miesbach gestoppt

Über 1,5 Promille hatte ein Autofahrer in Miesbach, als er von der Polizei gestoppt wurde. Jetzt wartet ein Ermittlungsverfahren auf ihn.

Miesbach -Das berichtet die Miesbacher Polizei: Am 24. Oktober um 00.13 Uhr wurde von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miesbach ein Mitsuhbishi im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schützenstraße in Miesbach angehalten. Da bei dem Fahrer von den Beamten deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von über 1,5 Promille erbrachte.

Der 54-jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus Agatharied verbracht, wo von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Miesbachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weitere Nachrichten aus Miesbach und Umgebung:

Fischbachau: Jagdhund fällt Wanderin an - Bisswunden und Hämatom



Nach schwerem Lkw-Unfall auf A8: Polizei zeigt ein Dutzend Gaffer an - Behinderungen „aus Sensationsgier“



Miesbacher Polizei warnt: Häufige Betrugsversuche - Senioren in Gefahr



mm/tz

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / David Ebener