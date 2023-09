Über 700 Stunden unterwegs: Kitzretter im Landkreis Miesbach ziehen Bilanz

Von: Alexandra Korimorth

Etliche gerettet: Rehkitze haben anfangs keinen Fluchtinstinkt, sondern ducken sich weg. Das bedeutet höchste Gefahr bei der Mahd. © mzv-Ar´chiv

Über 700 Stunden waren die Drohnenteams im Landkreis Miesbach unterwegs, um Rehkitze und andere Wildtiere vor dem Tod durch Mähmaschinen zu retten. Jetzt haben sie Bilanz gezogen.

Landkreis – Während die Landwirte aktuell die dritte Mahd einholen und dies nach dem Ende der Brut- und Setzzeit auch gefahrlos für Rehkitze und Bodenbrüter möglich ist, haben jetzt die Wildtierretter der Kreisgruppe Miesbach im Bayerischen Jagdverband (BJV) und des Tierschutzvereins Tegernseer Tal Bilanz zur Kitzrettung gezogen. Antonie Kozemko aus dem BJV-Vorstand berichtet, dass in der Kitzrettungssaison 2023 an insgesamt 21 Einsatztagen 132 Wiesen abgeflogen wurden – eine Fläche von „unglaublichen“ 510 Hektar. Im Einsatz waren landkreisweit drei ehrenamtliche Drohnenteams, zu denen insgesamt 28 Personen zählten. Insgesamt 700 ehrenamtliche Stunden – zumeist frühmorgens – kamen so zusammen. In den Wochen zwischen Mai und Mitte Juli konnten im Landkreis Kitze und andere Wildtiere im dreistelligen Bereich gesichert beziehungsweise aus den zu mähenden Wiesen vertrieben werden: etliche Rehkitze, acht Hasen, Vögel, Füchse aber auch einige Hauskatzen. „Unser diesjähriges Highlight war der allererste Fund von gleich vier jungen Feldhasen“, berichtet Kozemko, die selbst bei einigen Einsätzen dabei war. Das Sichern von Jungtieren wie diesen Feldhasen oder auch Bodenbrütern zähle genauso wie das Sichern von Kitzen zu den Aufgaben der Wildtierretter.

Der ehrenamtliche Einsatz der Jäger und Tierschützer stellt eine entscheidende Hilfe für die Landwirte dar. Deren ureigenstes Interesse gilt einer tadellosen Heuernte und somit der Vermeidung von Tierunfällen. Findet ein Rehkitz, ein Hase, ein Bodenbrüter oder auch die eigene Katze bei der Mahd den Tod, ist der Landwirt per Gesetz verpflichtet, die gesamte Charge an Gras zu vernichten und seine Geräte intensiv zu reinigen. Kommen auch nur Spuren eines Kadavers in das Futter der Weidetiere, besteht die Gefahr des Botulismus, einer lebensbedrohlichen und in den meisten Fällen auch für die Nutztiere tödlich endenden Vergiftung.

Verantwortung liegt bei den Landwirten

Kozemko macht darauf aufmerksam, dass es nicht allein die Aufgabe der Jäger sei, zu verhindern, dass Kitze bei der Mahd verletzt werden oder ums Leben kommen: „Die überwiegende Verantwortung liegt bei den Landwirten.“ Die seien für die Betriebsgefahr ihrer landwirtschaftlichen Maschinen haftpflichtig. Außerdem hätten Landwirte genauso eine Hegeverpflichtung wie die Jäger. Kozemko: „Die Hege eines gesunden und artenreichen Wildbestands ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Und schließlich mache sich ein Landwirt laut Tierschutzgesetz sogar strafbar, wenn er ohne geeignete Schutzmaßnahmen den Mähtod der Kitze in Kauf nimmt. Darauf hinzuweisen, hält die Wildtierretterin trotz der eindrucksvollen Bilanz für wichtig. Denn in einem Fall seien die Tierretter erst gerufen worden, nachdem einem Kitz beide Hinterläufe halb abgetrennt worden waren. Die Hilfe bestand dann nur noch in der Erlösung des Tieres von seinem Leid. Jäger seien im Grunde nur verpflichtet, mitzuhelfen, macht Kozemko deutlich. „Aber wir unterstützen die Landwirte wirklich gerne“, sagt sie mit Blick auf das Ehrenamt.

Kozemko dankt den Organisatoren aus den BJV-Reihen, Monica Stocco und Andreas Scholl, die selbst bei vielen Einsätzen im Landkreis dabei waren. Außerdem den Piloten und Helfern, die heuer eben jene 700 ehrenamtlichen Stunden erbracht haben.

