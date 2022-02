Über Nacht steinreich: Gymnasium Miesbach erbt Mineraliensammlung

Von: Sebastian Grauvogl

Kennen sich in der Erdgeschichte aus: die Fünftklässler des Gymnasiums Miesbach mit ihrem Geografie-Lehrer Martin Moßbacher. Den Schaukasten mit Mineralien haben sie selbst gestaltet und dazu passende Erklärungen fürs Smartphone eingesprochen. © Thomas Plettenberg

Quasi über Nacht steinreich geworden ist das Gymnasium Miesbach. Es hat eine Mineraliensammlung geerbt. Ein Großteil der gut 3000 Objekte lagert im Speicher - aber nicht alle.

Miesbach – Schon als Schüler klopfte Martin Moßbacher gern auf Steinen herum. Mit seinem Erdkundelehrer Alexander Wildgruber war er öfters im Tegernseer Tal unterwegs, um dort nach dem sogenannten „roten Marmor“ zu suchen. Die bisweilen stattlichen Fundstücke holte die Exkursionsgruppe des Gymnasiums Miesbach dann mit dem Kleinbus ab.

Kürzlich war Moßbacher wieder unterwegs, um Steine zu transportieren. Mit dem Unterschied, dass er mittlerweile selbst Geografie an seiner früheren Schule unterrichtet – und dass er diesmal nicht klopfen, sondern vor allem schleppen musste. 24 Kisten randvoll mit mehr als 3000 Mineralien lud er zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Markus Gamperling, Hausmeister Karl Schäffer und ein paar Spezln in einen Kleinlaster- Die Vitrinen und ein Lichtmikroskop gab’s noch obendrein. Die Umzugskosten übernahmen die Freunde und Förderer der Schule.

Man könnte also von einer Spende musealen Ausmaßes sprechen, die das Gymnasium erhalten hat. Sie stammt aus dem Nachlass eines absoluten Experten in Sachen Chemie und Geologie: Professor Erhard Sirtl, ein gebürtiger Miesbacher und Experte in der Halbleiterforschung, hatte die Sammlung über Jahrzehnte aufgebaut. Sie lagerte zuletzt in Sirtls Haus in Germering (Kreis Fürstenfeldbruck). Dass sie nun den Speicher des Gymnasiums Miesbach füllt, liegt an Sirtls Neffe. Der nahm Kontakt zur Schule auf, um den Wunsch seines Onkels zu erfüllen, die Gesteine einem Bildungszweck zuzuführen. Und weil Sirtl aus Miesbach stammte, war es nur logisch, dort einmal vorsichtig anzuklopfen.

Professionelle Katalogisierung der Sammlung durch Professor

Es dauerte nicht lang, ehe der Stein ins Rollen gekommen war. Lehrer Moßbacher erklärte sich bereit, sich um die Mineraliensammlung zu kümmern und sie in den Unterricht einzubinden. Die professionelle Vorarbeit Sirtls machte es ihm nicht schwer. „Er hat die Gesteine nach dem Periodensystem der Elemente katalogisiert“, erklärt Moßbacher. Und da seine fünften Klassen ohnehin die Erdgeschichte im Lehrplan haben, war die Verbindung schnell hergestellt.

Beim Blick in die Kartons glänzten die Augen des Geografielehrers fast wie polierte Edelsteine. Allein die Vielfalt der bis zu 540 Millionen Jahren alten Objekte – darunter auch viele versteinerte Fossilien – ließ ihn staunen. Vor allem, weil Sirtl viele davon in der Natur und auf seinen vielen Reisen selbst gefunden hat. Eine kleine Auswahl davon suchte Moßbacher dann für eine Projektarbeit mit seinen insgesamt rund 60 Schülern aus. Denen gab er die Aufgabe, anhand des wissenschaftlichen Namens etwas über das Alter und den Herkunftsort der Mineralien herauszufinden. Letztlich eine willkommene Hilfe, denn selbst der Geografielehrer, der sich im Studium mit Geologie befasst hat und seine Zulassungsarbeit über die Gesteinsstruktur der Insel Elba verfasst hat, weiß bei Weitem nicht über alle Objekte der Sammlung gut Bescheid.

Schüler recherchieren zu Herkunft der Steine

Die Begeisterung der Schüler kannte keine Grenzen. Das soll bei dieser sonst für sie eher trockenen Materie schon was heißen, findet Moßbacher. So stürzten sie sich voll Eifer in die Recherchen zu opalisiertem Holz, versteinertem Stachelrochen, Haifischzahn oder Riesenfarn. Bald seien nur noch wissenschaftliche Fachbegriffe im Klassenzimmer zu hören gewesen. So hieß es nicht mehr Schnecke, sondern plötzlich Ammonit.

Das Ergebnis der Projektarbeit kann sich sehen lassen: 21 Objekte, sortiert auf die beiden Ebenen Land und Meer, sind in einem Schaukasten in der Schule ausgestellt. Die Nummern an den Steinen verweisen auf QR-Codes. Wer die mit dem Smartphone einscannt, gelangt zu Audiodateien mit Erklärungen, die die Schüler selbst eingesprochen haben.

Auch wenn er die gesamte Aula mit Steinen vollstellen könnte: Eine größere Ausstellung plant Moßbacher vorerst nicht. Ihm ist wichtig, dass sich die Schüler lieber mit weniger Objekten beschäftigen, dafür aber vertieft. Angesichts des verfügbaren Fundus dürfte die Abwechslung über Generationen hinaus gegeben sein. Nur einen kleinen Wermutstropfen hätten seine Schützlinge festgestellt, meint Moßbacher und lacht: „Dass kein Dinosaurier-Fossil dabei ist.“

