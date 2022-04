Übersicht: Maibaum-Aufstellen im Landkreis Miesbach

Teilen

Der Miesbacher Maibaum ist angekommen. Gestern Nachmittag wurde er von der Haberer-Schupf über die Tölzer Straße zum Marktplatz gebracht, wo er bereits fürs Aufstellen am Sonntag eingepasst wurde. © Thomas Plettenberg

Die Maibaumfeiern finden, wenn nicht anders vermerkt, am Sonntag, 1. Mai, statt. Insgesamt sind 19 Termine für den Landkreis Miesbach in einer Übersicht zusammengefasst.

Agatharied

Das Maibaumaufstellen beginnt um 10 Uhr beim Staudenhäusl. Es spielt die Blaskapelle Agatharied. Bei schlechtem Wetter findet im Saal des Gasthofs eine Maimusi statt.

Auerberg

Am Hocheck wird ab 12 Uhr der Maibaum aufgestellt. Es spielt die Elbacher Musikkapelle. Die Auerberger Schnalzer und die Kinderplattler zeigen ihr Können.

Bad Wiessee

Der Maibaum in Bad Wiessee wird erstmalig auf dem Zentralparkplatz an der Münchner Straße aufgestellt. Organisiert werden die Vorarbeiten und das Aufstellen vom Trachtenverein Bad Wiessee. Damit alles gut klappt, braucht es aber viele helfende Hände. Deshalb bittet der Trachtenverein um tatkräftige Unterstützung. Am Samstag, 30. April, geht es am gemeindlichen Bauhof los, wenn der Maibaum gehobelt und geputzt werden wird, um dann gegen Mittag auf den Zentralparkplatz transportiert zu werden. Am Sonntag wird der neue Maibaum dann aufgestellt. Es kommt zu Straßensperrungen.

Elbach

Der Maibaum wird um 11 Uhr in Elbach aufgestellt.

Fentbach

Der Lindlverein Standkirchen-Fentbach stellt auf dem Lindl ab 10 Uhr den Maibaum auf. Es gibt Brotzeit und Bier.

Föching

Burschen und Trachtler stellen nach 2018 wieder einen Maibaum neben dem ehemaligen Föchinger Hof auf. Beginn ist ab 10 Uhr, dazu gibt’s Weißwürste. Mittags sind Steckerlfisch und Gegrilltes angesagt, dazu spielt der Musikzug Holzkirchen. Um die Getränke kümmert sich die Dorfgemeinschaft GbR.

Gmund

Der Trachtenverein d’Neureuther stellt ab 9.30 Uhr am Neureuthersaal den neuen Maibaum auf. Ab 12 Uhr spielt die Musi „Ham koan Nam“, es gibt Hendl und Grillfleisch, Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr spielt dann die Tegernseer Tanzlmusi im Neureuthersaal zum Maitanz auf.

Gotzing

Der Trachtenverein Thalham-Gotzing stellt ab 12 Uhr den neuen Maibaum auf. Für Bewirtung ist gesorgt.

Grub bei Irschenberg

Der Trachtenverein Grouß- stoana Eyrain-Jedling lädt ab 10 Uhr zum Frühschoppen ein. Um 10.30 Uhr beginnt das Maibaumaufstellen. Es folgen ab 12 Uhr das Mittagessen und ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Geplant sind Auftritte der Kinderplattlergruppe, es spielt die Blaskapelle Niklasreuth.

Hauserdörfl

Die Zechburschen Hauserdörfl stellen am Trachtenheim ab 9 Uhr traditionell einen Maibaum auf.

Hundham

Die Aufstellung erfolgt am Samstag, 30. April, um 11 Uhr. Geplant ist ein Dorffest und Tanz in den Mai mit der Musikkapelle Elbach, Plattlern und Schnoizern. Es wird aufgrund der Witterungsverhältnisse ein Zelt am Dorfplatz aufgestellt. Für die kulinarische Verköstigung sorgt die Dorfgemeinschaft.

Kleinhartpenning

Die Burschen stellen ab 10 Uhr den von Erdal Karli gespendeten neuen Maibaum am Dorfplatz in Kleinhartpenning auf. Es spielt die Blasmusik Hartpenning. Auf die Besucher warten Grillhendl, Rollbraten, Grillfleisch sowie nachmittags Kaffee und Kuchen. Getränke jeder Art sind ausreichend vorhanden, später gibt es einen Barbetrieb.

Kreuth

An der Schwaigeralm laden die Wirtsleute, die Familie Totzauer, ab 10 Uhr zum Maibaum-Aufstellen mit Blasmusik ein.

Am Gasthof zum Hagn in Kreuth-Enterbach wird am Samstag, 30. April, um 9 Uhr ein Maibaum aufgestellt. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 12 Uhr spielt die Tegernseer Hütt’n Musi. Bis 18 Uhr ist die Ortsdurchfahrt Enterbach gesperrt.

Miesbach

Der Maibaum wird am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt. Die Moderation übernehmen Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Joachim Baumann.

Oberwarngau

Der Trachtenverein D’Hochbergler Oberwarngau stellt ab 10.30 Uhr in der Ortsmitte den Maibaum auf. Anschließend spielt im Gasthof zur Post die Warngauer Blasmusik.

Otterfing

Der Burschenverein stellt um 10 Uhr den Maibaum auf. Ab 12 Uhr gibt es Musik und Tanz in der Maifesthalle beim Kegä in Bergham mit der Blasmusik Otterfing. Ab 18 Uhr spielen die Argeter Buam zum Tanz auf.

Rottach-Egern

Der Burschen-Kranken-Unterstützungsverein Rottach-Egern stellt ab 9 Uhr am Rathaus den neuen Maibaum auf. Alle Vereinsmitglieder werden um Hilfe beim Aufstellen gebeten. Ab 12 Uhr spielt die Blaskapelle Rottach-Egern, für Speis und Trank ist gesorgt.

Schliersee

Um 11 Uhr wird der Maibaum mit dem Pferdefuhrwerk von Neuhaus nach Schliersee gefahren. Um 12 Uhr öffnet der Biergarten am Bauerntheater. Um 13 Uhr wird der Maibaum aus Sicherheitsgründen mit Hilfe eines Krans aufgestellt. Die Bundesstraße ist in dieser Zeit halbseitig, die Konrad-Dreher-Straße komplett gesperrt. Der Anliegerverkehr wird umgeleitet. Nach dem Aufstellen folgen die traditionellen Maitänze mit dem Schlierseer Trachtenverein, der historischen Trachtengruppe Schliersee und der Schlierseer Blasmusik.

Unterdarching

Im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. mm