Landrat in Videobotschaft: „Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor“

Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Miesbach: Vorbereitung auf alle Eventualitäten - Landrat mit Videobotschaft

Von: Daniel Krehl

„Die Hilfsbereitschaft ist außerordentlich, ist vorbildlich.“ Landrat Olaf von Löwis dankt der Landkreisbevölkerung. © mzv

Die Angespanntheit bleibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Landkreis wieder Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und unterbringen muss.

Landkreis – Bis Montagnachmittag musste das Landratsamt keine weiteren Flüchtende aus der Ukraine aufnehmen und verteilen, er bereitet sich aber weiterhin darauf vor. Wie es auf Anfrage heißt, werden seitens der Regierung von Oberbayern zwei Aufnahmeszenarien durchdacht, die eine Aufnahme von 50 000 beziehungsweise 100 000 Menschen vorsehen. Würden diese nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt, würde in ersterem Fall eine mittlere dreistellige Zahl an Flüchtlingen auf den Landkreis zukommen, in zweiterem Fall eben doppelt so viele. Ob und wann eine nächste Zuteilung erfolgt, darüber liegen dem Landratsamt keine Informationen vor. Der Krisenstab mit seinem Netzwerk sei aber darauf vorbereitet, dass dies – wie vergangenen Sonntag – nur mit wenigen Stunden Vorlauf geschehe.

Inzwischen 170 registrierte Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis

Erste Anlaufstelle wäre dann die Berufsschulturnhalle in Miesbach, die dann mit ehrenamtlichen Helfern, etwa von BRK und THW, sowie Sozialverbänden besetzt ist. Auch das Landratsamt ist mit entsprechendem Personal vertreten. Den Weitertransport übernahm am Sonntag das BRK, künftig wird die Behörde aber die Hilfsangebote annehmen, die über www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe eingehen.



Unabhängig von den Behörden sind am Montag weitere Flüchtlinge in den Landkreis gekommen oder haben sich registriert. Die Zahl der bekannten Personen liege nun bei 170 heißt es.



Wie berichtet, hat der Landkreis rund 100 Unterkunftsangebote – von der Wohnung bis zum Hotel – bekommen. Wie viele Kapazitäten – ausgedrückt zum Beispiel als Wohneinheiten oder Zimmer – dies sind, werde gerade ausgewertet, heißt es.

Landrat in Videobotschaft: „Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor“

In einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft sagt Landrat Olaf von Löwis: „Ich denke, dass wir die Lage momentan gut im Griff haben. Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor, können natürlich absehen, was noch alles auf uns zukommt.“ Umso mehr sei er dankbar für die bisherigen Reaktion der Bevölkerung: „Die Hilfsbereitschaft ist außerordentlich, ist vorbildlich. Ich bin teilweise sprachlos, wie viele Menschen sich melden.“ Er bitte darum, dies weiter auf der genannten Homepage zu tun, damit das Landratsamt die Angebote strukturieren und koordinieren könne. Löwis beginnt seine Botschaft mit den Worten, „der Angriffskrieg Putins auf die demokratische Ukraine hat uns alle unheimlich erschüttert“, dankt dann den Landkreisbürgern für die Teilnahme an den zahlreichen Demonstrationen für Frieden und Demokratie und für die Solidarität mit der Ukraine. Abschließend appelliert er: „Bleiben sie bitte trotz dieser schrecklichen Situation zuversichtlich und mutig.“