Ukraine-Flüchtlinge in Miesbach: Zweiter Helferkreis für zielgerichtete Unterstützung

Dankbar für die Gastfreundschaft in Miesbach: Familie Fedorenko mit (v. l.) Anna, ihrer Tochter Miroslava, Nadiia und Anna. © Stefan Schweihofer

Die Flüchtlingshelfer in Miesbach stellen sich neu auf. Eigens für die Geflüchteten aus der Ukraine hat sich nun ein zweiter Helferkreis gegründet. Regelmäßige Treffen sind geplant.

Miesbach – Sie sind dankbar für die Gastfreundschaft, wollen sie aber nicht dauerhaft in Anspruch nehmen: In etwa so lässt sich die Stimmungslage der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Miesbach zusammenfassen, berichtet Integrationsreferentin Inge Jooß von dem von ihr organisierten Treffen in der Gaststätte im Miesbacher Eisstadion. Der Wunsch nach einem unabhängigen und selbstständigen Leben in ihrer neuen Heimat auf Zeit sei bei allen der rund 50 ukrainischen Teilnehmern spürbar gewesen. Doch Jooß und die anderen anwesenden Helfer mussten ihnen auch die Hürden aufzeigen, die der Verwirklichung dieses Wunsches entgegenstehen.

Eine bestmögliche Unterstützung ist den Geflüchteten aber sicher. Gut acht neue Helfer haben sich bei dem Treffen zu einem eigenen Ukraine-Helferkreis zusammengeschlossen. Auch ein Koordinator habe sich schon gefunden. Die bestehende Gruppe mit ihren rund 20 Stammkräften wird sich laut Jooß weiterhin um die anderen Flüchtlinge in Miesbach kümmern. „Es ist wichtig, dass wir hier niemanden vernachlässigen“, erklärt die Integrationsreferentin die organisatorische Neuausrichtung. Einen engen Austausch werde man natürlich trotzdem pflegen.

Nur wenige Ukrainer sprechen Englisch

Das taten auch die Flüchtlinge. Und so erklang viel Ukrainisch in der TEV-Gaststätte. Deutlich mehr, als Jooß es erwartet hätte. „Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass nur so wenige von ihnen Englisch können.“ Umso größer sei der Bedarf nach Deutschkursen, doch das Angebot sei begrenzt. Die wöchentlichen Kurse der Volkshochschulen im Landkreis seien weitgehend ausgebucht, berichtet Jooß. Immerhin sei es gelungen, auch in den Turnhallen ein paar Unterrichtseinheiten durchzuführen.

Die Lernmotivation der Ukrainer sei auch deshalb so groß, weil sie schnellstmöglich arbeiten gehen wollen. Doch hier wartet schon der nächste Engpass: Sie brauchen Betreuungsplätze für ihre Kinder. Auch hier mussten die Helfer wieder auf die Euphoriebremse treten. Die Wartelisten der Miesbacher Einrichtungen seien teilweise lang. Fast schon utopisch scheint der Wunsch der Flüchtlinge, bald eine eigene Wohnung beziehen zu können. „Sie können sich oft nicht vorstellen, wie angespannt die Lage auf dem hiesigen Immobilienmarkt aussieht“, erklärt Jooß.

Flüchtlinge wünschen sich Unabhängigkeit

Letztlich sei bei dem Treffen immer wieder klar geworden, dass die ukrainischen Flüchtlinge – anders als beispielsweise die Asylbewerber aus afrikanischen Ländern – aus ihrer Heimat einen gewissen Lebensstandard gewohnt sind. Sie hätten dort zwar nicht im Luxus gelebt, aber immerhin eben selbstständig in eigenen Häusern oder Wohnungen. „Dass sie hier nun erst mal von anderen abhängig sind, daran müssen sie sich erst gewöhnen“, weiß Jooß.

Umso mehr hätten sie sich über das Treffen mit ihren Landsleuten gefreut. Die Integrationsreferentin dankt in dem Zusammenhang dem TEV Miesbach als Gastgeber und Sponsor der Getränke sowie der Bäckerei Perkmann für die Brotzeit. Und sie stellt regelmäßige Wiederholungen in Aussicht. Jetzt aber müssen die Helfer erst mal die von den Flüchtlingen ausgefüllten Fragebögen auswerten. Das wird dauern, fürchtet Jooß, denn: „Die haben sie alle auf Ukrainisch beantwortet.“

sg