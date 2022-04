Mitorganisatorin Christine Negele erklärt Ziele des Ostermarschs in Miesbach

Ostermärsche haben eine lange Tradition in Deutschland. Schon in den 1950er-Jahrengingen Menschen am Ostersamstag auf die Straße, um für Frieden zu demonstrieren. In den vergangenen Jahren kamen neue Themen wie zum Beispiel der Klimawandel hinzu. Doch mit dem Krieg in der Ukraine ist das alte Thema Frieden fast aktueller denn je.

Miesbach/Landkreis - Wir sprachen mit Christine Negele (SPD), die 2016 mit einigen Mitstreitern die Tradition der Miesbacher Ostermärsche wiederbelebt hat. Auch heuer organisiert sie am Karsamstag zusammen mit einem breiten Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft, eine österliche Friedensdemonstration in der Kreisstadt.

Frau Negele, für was demonstriert der Ostermarsch in diesem Jahr?

Die Ostermärsche waren immer schon Friedensmärsche, sie richteten sich gegen Aufrüstung und besonders gegen die nukleare Teilhabe. Auch der Ukraine-Krieg ist aus meiner Sicht kein Grund zur Aufrüstung.

Aber sind nicht militärische Aufrüstung und besonders Abschreckung nötig, damit es Frieden in der Ukraine geben kann? Vielleicht ist Putin nur dadurch zu stoppen?

Wir richten uns ja nicht gegen Waffenlieferungen. Die Ukraine braucht aber Abwehrwaffen, um sich zu verteidigen, keine Angriffswaffen. Und das jährliche 50-Milliarden-Budget für die Bundeswehr im Haushalt muss dazu verwendet werden, sie als Verteidigungsarmee gemäß unserer Verfassung funktionsfähig zu machen.

Stellt das nicht eine Abkehr von den Forderungen der Friedensbewegung dar, die sich „Frieden schaffen ohne Waffen“ auf die Fahnen schrieb?

Diese Forderung ist aktuell durch Putins Angriffskrieg gescheitert und muss trotzdem das ideale Ziel der Friedensbewegung bleiben.

Wie kann dann Frieden in Europa hergestellt werden?

Tarnkappenbomber, die Atombomben transportieren können, wie sie von Bundeskanzler Scholz bestellt wurden, gehören nicht dazu. Die Lage in der Ukraine ist bedrohlich, und die sogenannten Falken (Vertreter einer sicherheitspolitischen Haltung, die hartes militärisches Durchgreifen fordert – Anm. d. Red.) nutzen das als Steilvorlage für ihre Zwecke. Durch Wirtschaftspolitik ist aber eine bessere Politik machbar als durch Aufrüstung. „Wandel durch Handel“, das ist der Weg, der über 70 Jahre in Europa erfolgreich war.

Wieviel Teilnehmer erwarten Sie denn heuer?

Das ist schwer zu sagen. Viele Menschen haben Angst wegen des Krieges, das könnte sie auf die Straße bringen. Wir haben auch viele Anfragen aus benachbarten Landkreisen. Aber vielleicht haben auch viele Hunger nach Osterurlaub.

Fürchten Sie Beifall von der falschen Seite, also vom politischen Gegner oder von Querdenkern, die den Ostermarsch für ihre Zwecke nutzen könnten?

Nein, das glaube ich nicht. Bei unseren Veranstaltungen hat sich noch nie jemand drangehängt.

Das Interview führte Andreas Wolkenstein.

Der Friedensmarsch

beginnt am Ostersamstag um 10 Uhr an der Mittelschule in Miesbach und führt über das Kriegerdenkmal zum Marktplatz. Dort findet die Abschlusskundgebung statt. Er wird organisiert von Vertretern der SPD, der Grünen und der Linken sowie zivilgesellschaftlichen Gruppen im Landkreis (Edelweißpiraten, Fridays for Future, Bund der katholischen Jugend, Evangelische Jugend, Amnesty International, Bund Naturschutz) und Rosenheim (Z-Linkes Zentrum).