Ukraine-Krieg: 115 Geflüchtete im Landkreis Miesbach angekommen - nicht alle werden bleiben

Von: Sebastian Grauvogl

Nur das Nötigste eingepackt haben die Menschen bei ihrer Flucht vor den russischen Raketen in der Ukraine. Unser © zeigt ihr Gepäck nach der Ankunft mit dem Bus am Landratsamt Miesbach. Foto: Thomas Plettenberg

115 Geflüchtete aus der Ukraine sind bis dato im Landkreis eingetroffen. Fast ebenso viele Angebote für Unterkünfte hat das Landratsamt erhalten. Doch die Suche geht weiter.

Landkreis – Erst mal zur Ruhe kommen und dann schauen, wie es weitergeht: Diesen Wunsch hätten viele der am späten Sonntagabend im Landkreis angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine geäußert, teilt das Landratsamt mit. Kein Wunder, haben sie doch eine strapaziöse Reise hinter sich mit der permanenten Angst vor russischen Raketenangriffen im Nacken.

115 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bis Montag im Landkreis Miesbach eingetroffen, berichtet Landratsamtssprecherin Sophie Stadler. Da viele von ihnen privat bei Freunden oder Bekannten untergekommen seien, ohne sich offiziell zu registrieren, dürfte die tatsächliche Zahl noch höher liegen. Und auch nicht alle der Angekommenen seien Ukrainer, erklärt Stadler. So hätten sich unter der 54-köpfigen Gruppe vom Sonntagabend (wir berichteten) auch 35 Personen aus anderen Staaten befunden. Etwa Studenten, afghanische Ortskräfte oder andere Flüchtlinge, die eigentlich in der Ukraine Schutz gesucht hatten. Unter den 19 ukrainischen Staatsbürgern wiederum waren auch sieben Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren.

Ukraine-Flüchtlinge teilweise nur auf Durchreise

Wie lange die Geflüchteten tatsächlich im Landkreis bleiben, ist offen. Einige hätten schon angekündigt, nur auf der Durchreise zu Verwandten oder Bekannten in anderen Teilen Europas zu sein, berichtet Stadler. Andere wollten sich nach ein paar Tagen des Ausruhens selbst um ihren weiteren Verbleib kümmern. Um ihnen dies so leicht wie möglich zu machen, hatte sie das Landratsamt zusammen mit dem BRK-Kreisverband Miesbach mit Essens- und Hygienepakete versorgt und sie dann in zwei Unterkünfte im Tegernseer Tal gebracht (30 nach Wildbad Kreuth, 24 in eine vom Landratsamt angemietete Unterkunft in Oberhof).

Um auch weiterhin kurzfristig Menschen aufnehmen zu können, hat das Landratsamt in der Turnhalle der Berufsschule in Miesbach eine „Erstanlaufstelle“ eingerichtet, erklärt Stadler. Freiwillige Helfer des THW-Ortsverbands Miesbach und der Feuerwehren Miesbach, Holzkirchen und Otterfing hätten 50 Feldbetten aufgestellt. Wie die beiden genannten Unterkünfte im Tegernseer Tal soll die Turnhalle den Ukrainern einen ersten Zufluchtsort bieten, ehe sie – auf Wunsch und bei Bedarf –in andere Unterkünfte vermittelt werden.

Hier bittet das Landratsamt weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Allerdings liege der Fokus hier auf längerfristig verfügbarem Wohnraum. Um den Geflüchteten weiteren Stress zu ersparen, nimmt die Behörde vorerst nur Angebote mit einer möglichen Nutzungsdauer von mindestens acht Wochen entgegen, sagt Stadler. Schon jetzt seien knapp 100 Meldungen bei der Unterkunftsverwaltung eingegangen. Von Privatleuten, aber auch von etlichen Gemeinden. Das Spektrum reiche jeweils vom leeren Kinderzimmer über ganze Wohnungen bis hin zu Turnhallen und Hotels.

Asylbewerberunterkünfte stehen nur zum Teil zur Verfügung

Grundsätzlich stünden auch die bereits bestehenden Asylbewerberunterkünfte des Landkreises zur Verfügung, teilt Stadler auf Nachfrage mit. 45 Plätze habe man hier schaffen können, 20 seien seit Sonntagabend aber schon belegt. Komplett nutzen dürfe man diese Unterkünfte nämlich nicht, erklärt sie: „Wir haben die Vorgabe, noch Kapazitäten für Personen freizuhalten, die unabhängig von der Ukraine-Krise Asyl beantragen.“

sg