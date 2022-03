Ukraine-Krieg: Erste Geflüchtete im Landkreis angekommen - Krisenstab bereitet sich vor

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Auf der Flucht vor dem Krieg: Ukrainische Familien verlassen ihr Land. © Wojtek RADWANSKI/AFP

Eine Woche nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind die ersten Geflüchteten im Landkreis Miesbach angekommen. Der Krisenstab am Landratsamt bereitet sich auf eine „größere Zahl“ vor.

Miesbach/Landkreis – Eine Woche nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind die ersten Geflüchteten im Landkreis Miesbach angekommen. Das Landratsamt spricht von einer Zahl im mittleren zweistelligen Bereich. Da sich Ukrainer aktuell nach ihrer Einreise nicht zwingend bei der Ausländerbehörde anmelden müssten, sei es nicht möglich, präzisere Angaben zu machen. Auch in Sachen Unterkunft und Versorgung der Neuankömmlinge habe man sich bis dato noch nicht kümmern müssen, teilt das Landratsamt mit. „Alle sind bisher privat untergekommen und werden auch privat unterstützt“, erklärt Pressesprecherin Sophie Stadler.

Krisenstab bereitet sich auf „größere Zahl“ an Geflüchteten vor

Dennoch laufen die Vorbereitungen am Landratsamt auf Hochtouren. Wie berichtet, hat Landrat Olaf von Löwis einen Ukraine-Krisenstab eingerichtet. Vertreter aus verschiedenen Bereichen des Landratsamts sitzen hier am Tisch: Mitarbeiter der Ausländerbehörde, der Unterkunftsverwaltung, des Katastrophenschutzes und der IT. Teilweise könnten die Experten ihre Erfahrungen aus vorangegangenen Flüchtlingsbewegungen einbringen, erklärt Stadler.

Obwohl die weitere Entwicklung der Lage und damit auch die daraus resultierenden Herausforderungen für den Landkreis noch nicht absehbar seien, richte sich Krisenstab vorsorglich auf eine größere Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine ein, so Stadler. Ziel sei es, den Menschen aus dem Kriegsgebiet bei Bedarf die bestmögliche Unterstützung im Landkreis Miesbach zu bieten.

Auch interessant: Haushamerin (23) startet große Hilfsaktion für Ukraine

Leider gebe es aktuell noch viele offene Fragen, vor allem zu Einreise und Aufenthalt in Deutschland und Europa. Den Landratsämtern seien aber zeitnahe, überregionale Lösungen angekündigt worden, erklärt die Pressesprecherin. Fest stehe: Alle Geflüchteten aus der Ukraine müssen sich persönlich im rund um die Uhr geöffneten Ankunftszentrum an der Maria-Probst-Straße 14 in München (U-Bahn-Station Kieferngarten) registrieren. Die Anmeldung sei auch erforderlich, wenn die Betroffenen privat untergekommen seien. Danach könnten diese selbstverständlich wieder in ihre bezogenen Unterkünfte zurückkehren. Das Landratsamt hoffe auf eine möglichst unbürokratische Klärung aller weiteren aufenthaltsrechtlichen Fragen, betont Stadler.

Online-Plattform für Wohnungsangebote in Planung

Um auch hilfsbereite Bürger einzubeziehen, entwickelt das Landratsamt eine Online-Plattform, über die beispielsweise Wohnungsangebote zentral an die Geflüchteten vermittelt werden können. Wie berichtet, soll diese noch in dieser Woche auf www.landkreis-miesbach .de/ukrainehilfe freigeschalten werden. Die Behörde bittet die Bürger, sich noch so lange mit der Meldung ihres Unterstützungsangebotes zu gedulden.

Wie Stadler auf Nachfrage mitteilt, ist die Plattform in erster Linie für die Hilfe im Landkreis Miesbach gedacht. Die bereits in mehreren Gemeinden von Bürgern in Eigenregie gestarteten Sammlungen von Sachspenden für den Weitertransport an die ukrainische Grenze würden davon nicht tangiert.

Der Landrat ruft die Bürger auch weiterhin zur Unterstützung auf: „Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Krieg und Gewalt und bitte helfen Sie alle mit, Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Landkreis einen sicheren Zufluchtsort zu geben!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.

sg

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.