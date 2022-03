Ukraine-Krieg: Hunderte weitere Geflüchtete im Landkreis Miesbach erwartet

Gut vorbereitet: Am Landratsamt in Miesbach kommen die Geflüchteten aus der Ukraine an. Mitarbeiter der Behörde und Helfer des Roten Kreuzes empfangen sie.

Landratsamt rüstet weitere Erstaufnahmestellen aus

Von Sebastian Grauvogl schließen

Mehr als 250 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits im Landkreis Miesbach angekommen. Binnen Wochenfrist erwartet das Landratsamt Hunderte weitere Schutzsuchende.

Landkreis – Erst wenn sich die Bustüren öffnen, wissen die Mitarbeiter des Landratsamtes, mit wem sie es zu tun haben. „Wir wissen vorher nicht, wer zu uns kommt“, erklärt Pressesprecherin Sophie Stadler, warum die Planung in Sachen Flucht aus der Ukraine für die Behörde so schwierig ist. Dementsprechend könne man erst unmittelbar nach der Ankunft der Geflüchteten beginnen, eine passende Unterkunft für sie zu suchen beziehungsweise zu vermitteln. Wenn man dabei auf die Angebote der Landkreisbürger zurückgreife, informiere man diese so früh wie möglich, wen sie zu erwarten haben.

Nicht nur ukrainische Staatsbürger unter den Geflüchteten

So mancher Bürger sei schon überrascht, dass nicht nur – wie die Bilder in den Medien vermuten lassen – Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der Ukraine flüchten, teilt Stadler mit. Und auch nicht alle der (Stand Freitagmittag) 268 im Landkreis registrierten Personen von ihnen hätten tatsächlich einen ukrainischen Pass. So seien auch ausländische Studenten mit Visum für die Ukraine, afghanische Ortskräfte und Flüchtlinge, die aus anderen Ländern in der Ukraine Asyl gefunden hätten, darunter. Das Landratsamt hofft hier aber auf größtmögliche Offenheit bei den hilfsbereiten Bürgern, denn: „Der schreckliche Krieg trifft alle Menschen in der Ukraine, unabhängig von ihren Ausweispapieren.“ Realistischerweise stelle man sich aber schon darauf ein, dass man nicht jeden Geflüchteten sofort vermitteln zu können.

Lesen Sie auch: Erste Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Miesbach eingetroffen

Umso intensiver arbeitet die Behörde aktuell daran, weitere Erstanlaufstellen vorzubereiten. Die Einrichtung in der Berufsschulturnhalle in Miesbach sei bereits bezugsfertig und werde am Wochenende noch erweitert. Parallel werde auch die Sporthalle des Gymnasiums Miesbach ausgerüstet. In beiden Unterkünften sei dann Platz für jeweils 100 bis 150 Personen. Weitere Turnhallen –vor allem die landkreiseigenen –und andere größere Liegenschaften seien in Arbeit.

Aufenthaltsrechtliche Fragen noch nicht abschließend geklärt

Auf höherer Ebene macht man sich derweil Gedanken über die aufenthaltsrechtliche Fragen. Wie Stadler berichtet, habe die EU inzwischen die „Massenzustromrichtlinie“ aktiviert. Diese gewähre Geflüchteten aus der Ukraine eine vorerst einjährige Aufenthaltserlaubnis. Dies gelte für alle ukrainischen Staatsangehörigen, alle, die in der Ukraine internationalen Schutz genießen, sowie alle, die einen unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine haben. Welche Regelung für Personen mit befristetem Status (etwa für besagte Studenten) greift, sei aktuell noch nicht geklärt, sagt Stadler. In jedem Fall sei es wichtig, dass sich jeder Geflüchtete mittels des dreisprachigen Formulars auf der Internetseite des Landratsamtes (www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe) registriere. Dies sei zwingend erforderlich für spätere Fragen zu Ausweispapieren oder möglichen finanziellen Unterstützungen.

Auch interessant: Haushamerin startet Hilfsaktion für Ukraine - riesiger Erfolg

Ansonsten, so Stadler, liege das Augenmerk des Landratsamtes vorerst weiterhin, den Neuankömmlingen einen sicheren Zufluchtsort, ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen zukommen zu lassen. „Das“, betont die Pressesprecherin, „ist unsere Top-Prio gerade.“

Hunderte Geflüchtete binnen Wochenfrist erwartet

Daran wird sich vorerst nichts ändern, denn die nächsten Geflüchteten stehen quasi schon vor der Tür. Mindestens 100 würden an diesem Wochenende mit dem Bus aus München ankommen, weitere 150 in der kommenden Woche. Die täglich individuell Anreisenden seien da noch gar nicht eingerechnet. Folglich stelle sich der Ukraine-Krisenstab auf eine „mittlere dreistellige Zahl“ an Neuzugängen binnen Wochenfrist ein, sagt Stadler.

Die Hilfsbereitschaft der Bürger sei indes ungebrochen. Etwa 600 Plätze zur Unterbringung seien mittlerweile gemeldet worden, wobei deren Eignung erst noch geprüft werden müsse. Sichtlich beeindruckt zeigt sich auch Landrat Olaf von Löwis: Auch wenn es noch sehr viele Unsicherheiten gebe: „Bei dieser Welle an Hilfsbereitschaft in unserem Landkreis und bei so viel Motivation im Landratsamt und bei allen Helfern – da sind wir bestens gerüstet.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.

sg