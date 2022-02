Ukraine-Krieg: Miesbacher kommen spontan zu Friedensgebet zusammen

Von: Sebastian Grauvogl

Die Miesbacher beten für die Rückkehr des Friedens in Europa und für die vom russischen Angriff betroffenen Menschen in der Ukraine. © Thomas Plettenberg

Wegen des Kriegsausbruchs in der Ukraine haben die katholische und evangelische Kirche in Miesbach spontan zu einem Friedensgebet aufgerufen. Zahlreiche Bürger kamen ans Rathaus.

Miesbach - Für den Frieden beten: Das geht in Miesbach jeden Dienstag auf dem Marienplatz. Doch aus aktuellem Anlass rückte das Friedensgebet am Freitagabend noch etwas weiter ins Zentrum der Kreisstadt. Die katholische Pfarrei und die evangelische Kirchengemeinde hatten auf dem Rathausplatz spontan eine ökumenische Andacht organisiert, um ein Zeichen der Solidarität mit den vom russischen Militärschlag betroffenen Menschen in der Ukraine auszusenden.

Viele Miesbacher folgten dem Aufruf und beteten gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Erwin Sergel, der katholischen Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Miesbachs Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner für eine schnelle Rückkehr des Friedens in Europa.

