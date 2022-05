Miesbach: Umbau für den Kinderhort verteuert sich

Teuerung beim Benefiziatenhaus

Der Stadtrat Miesbach hat den Preisanstieg beim Umbau des sogenannten Benefiziatenhauses gebilligt und hat die nächsten Schritte beauftragt. Anfang 2023 könnte der Bau starten.

Miesbach – In der aktuellen Situation, in der sich die heimische Baubranche durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und coronabedingte Engpässe befindet, ist es nicht gerade überraschend: Das sogenannte Schaffner Benefiziatenhaus an der Kolpingstraße, das die Stadt Miesbach für den gemeinsamen Hortbetrieb mit der katholischen Kirchengemeinde umbauen und sanieren lassen will, wird spürbar teurer. Um 290 000 Euro steigen voraussichtlich die geplanten Kosten auf insgesamt 2,5 Millionen Euro – eine Botschaft, die dem Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend keine Freude bereitete.

Kosten für Zimmer könnten sich reduzieren

Dabei konnte Planer Christian Mahr aus Miesbach die Entwicklung gut nachvollziehbar erklären. 45 000 Euro werden fällig, weil sich herausgestellt hat, dass anders als erst angenommen doch Schiebetüren nötig werden. Zudem ist es laut Mahr ratsam, die bestehende Elektro-Installation komplett neu zu machen, weil bei der bestehenden keine Beschriftung vorliege. Und auch die Lüftungsanlage werde teurer, und bei der Heizung sei das bestehende Ein-Rohr-System nicht mehr zu verwenden. „Diese Steigerungen waren nicht absehbar“, fasste Mahr seine Ausführungen zusammen.

Immerhin hatte er auch positive Nachrichten zu vermelden. So müsse man die alten Parkettböden nicht erneuern – „man kann sie richten und erhalten“. Zudem habe Mahr festgestellt, dass der Holzpreis wieder sinke. Dadurch würden sich wahrscheinlich auch die Kosten für den Zimmerer reduzieren.

Was sich als zu aufwendig herausgestellt hat, ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Wie Mahr berichtete, sei das verlegen der Leitung wegen des bewaldeten Hangs zu schwierig. Der Naturschutz habe hier sein Veto eingelegt. Deshalb wird das Gebäude mittels einer eigenen Pellets-Heizungsanlage versorgt.

„Plus von 13 Prozent entspricht der Realität“

Seitens der Stadtratsmitglieder wurde die Verteuerung ohne großes Nachhaken zur Kenntnis genommen. „Die Kostensteigerung ist nachvollziehbar“, stellte Paul Fertl (SPD) zusammenfassend fest. „Ein Plus von 13 Prozent entspricht der Realität. Außerdem wurden die einzelnen Punkte detailliert erklärt.“

Die Stadtratsmitglieder nahmen die gestiegenen Kosten zur Kenntnis und beauftragte die weiteren Planungsschritte. Gleichzeitig soll die Verwaltung Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung der mehrkosten ausarbeiten. Noch heuer will Mahr mit den Bauarbeiten beginnen. Begonnen werden soll mit den Außenarbeiten, damit für die Baustelle mehr Platz für die Logistik habe. Der Baubeginn am Gebäude selbst ist für Anfang 2023 vorgesehen. ddy

