Umfrage soll zeigen: Darum bleiben Azubi-Stellen im Landkreis Miesbach unbesetzt

SMG befragt Ausbildungsunternehmen

Der Fachkräftemangel belastet auch die Unternehmen im Landkreis Miesbach. Die SMG will nun in einer Umfrage klären, welche Unterstützung sie sich bei der Suche nach Azubis wünschen.

Landkreis – Was zählt mehr bei Bewerbungen: Notendurchschnitt, Lebenslauf oder doch der persönliche Eindruck im Gespräch? Nicht nur viele aufgeregte Berufseinsteiger zerbrechen sich über diese Frage den Kopf. Auch Johann Holzinger interessiert es brennend, auf was die Personaler der im Ausbildungskompass gelisteten Firmen bei der Vergabe von Azubi-Stellen wirklich Wert legen. „Wenn wir wissen, wo die Unternehmer der Schuh drückt, können wir passgenaue Lösungen erarbeiten und unsere aktive Unterstützung anbieten“, erklärt der Regionalmanager für Bildung der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Miesbach. In einer Online-Umfrage will Holzinger die für die Bekämpfung des Fachkräftemangels relevanten Fakten sammeln und sie dann in die weiteren Projekte zum Thema Ausbildung einfließen lassen.

Lockdowns und Kurzarbeit haben Fachkräftemangel nicht beseitigt

Mehr als die Hälfte der Unternehmen könnten derzeit offene Stellen zumindest vorübergehend nicht besetzen, berichtet der Regionalmanager. Corona-Lockdowns und Kurzarbeit hätten das Problem nur zeitweise in den Hintergrund gedrängt. Jetzt, wo die Wirtschaft langsam aber sicher wieder Fahrt aufnimmt, tritt es wieder verstärkt zutage – sogar noch stärker als vor Ausbruch der Pandemie.

„Wer heute sein Unternehmen fit für die Zukunft machen und personell gut aufstellen möchte, steht vor großen Herausforderungen“, betont Holzinger. Ziel des in mittlerweile 16 Landkreisen erscheinenden Ausbildungskompass sei es, Bewerber und Firmen zusammenzubringen. Die nun flächendeckend anlaufende Unternehmerbefragung ist dabei das Gegenstück einer Umfrage, die bereits vor gut einem Jahr stattgefunden hat. Hier habe man die Meinung von 3000 Schülern, Eltern und Lehrkräften in neun Landkreisen eingeholt. Die damals gewonnenen Erkenntnisse seien bereits teilweise in den Fragenkatalog für die Firmen eingeflossen, erklärt Holzinger. Sobald auch diese Antworten vorliegen, könne man die Ergebnisse in Relation setzen, um sie dann zu präsentieren und in breitem Diskurs in mögliche Handlungsempfehlungen zu überführen.

Ergebnisse sollen in konkrete Handlungsempfehlungen münden

Die anonymisierte Umfrage will dabei laut Holzinger nicht nur in Erfahrung bringen, welche Kriterien der Bewerber den Unternehmen besonders wichtig sind, sondern auch herausfiltern, welche Anstrengungen die Betriebe bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften unternehmen und wie erfolgreich diese Maßnahmen unterm Strich sind. Zur Wahl stehen dabei neben den klassischen Stellenausschreibungen auch Berufsmessen, Schulbesuche, Ferienjobs oder Praktika sowie allerhand Online-Aktionen. Spannend für die Politik dürften die Antworten auf die Frage sein, warum Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten. So sind hier nicht nur fehlende Bewerbungen genannt, sondern auch eine unzureichende ÖPNV-Verbindung oder kein verfügbarer Wohnraum.

Viele Gründe also, warum Holzinger die Firmen eindringlich zur Teilnahme aufruft. In nur fünf Minuten seien alle Fragen beantwortet. Die Ergebnisse könnten dafür deutlich langfristiger von Nutzen sein. „Sie liefern wichtige Anhaltspunkte, um geeignete Maßnahmen gegen Fachkräftemangel in unserem Landkreis zu ergreifen.“ Und nervösen Bewerbern endlich verraten, worauf es wirklich ankommt.

