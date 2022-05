„Der Umstieg hat sich gelohnt“: Fünf Menschen erklären, warum sie lieber Rad als Auto fahren

Von: Jonas Napiletzki

Sein E-Bike fährt Dominik Löffler auch im Winter. Auf dem Habererplatz in Miesbach hat er einen Stopp eingelegt – um seine Erlebnisse zu schildern. © Thomas Plettenberg

Dominik Löffler pendelt das ganze Jahr von Weyarn nach Neuhaus mit dem Rad. Er und vier weitere Menschen aus dem Landkreis erklären, warum sie aufs Auto weitgehend verzichten.

Landkreis – Dominik Löffler, 50 Jahre alt, kommt aus der DDR, ein bisschen hört man das noch. In die Redaktion der Heimatzeitung ist er aber nicht etwa im Trabi gekommen, sondern mit dem Fahrrad. Und damit – der Grund für seinen Besuch – fährt er überall hin. Seit vier Jahren arbeitet Löffler in Neuhaus und fährt von Holzolling in der Gemeinde Weyarn zu den Gästehäusern am Schliersee, die er dort verwaltet. Im Sommer wie im Winter bewältigt er die 50 Kilometer Gesamtstrecke mit dem Rad. Seine Motivation will er nun mit anderen teilen. „Weil es Spaß macht, fit hält, und weil es Energie und Rohstoffe einspart.“

Auf den Sattel geschwungen hat sich Löffler in seiner Jugend im Vogtland schon früh. „Ich hatte das erste Rad im Dorf“, sagt er schmunzelnd. Das habe für ihn in der DDR schon große Freiheit bedeutet. Und dieses Gefühl sei ihm bis heute geblieben. Im Leben des heute 50-Jährigen folgten ein Tandem, ein Kunstrad, ein Mountainbike – und heute ein E-Bike für den Winter. Im Sommer kurvt Löffler mit dem Rennrad durch den Landkreis. „Das ist der Beitrag, den ich fürs Klima leisten kann.“

Dominik Löffler: „Umstieg aufs Rad hat sich gelohnt“

Die Grenzen im Winter lägen bei 20 Zentimeter Schnee oder Temperaturen unter minus 20 Grad. „Aber heuer hatte es nur minus 16“, sagt Löffler und lacht. Er habe zwar ein Auto für Haus, Hof und Garten, ergänzt er. Aber das sei nur für Transporte. Von seinen Fahrten durch den Landkreis weiß Löffler viele Anekdoten zu berichten. Er kennt im Winter den Schneepflugfahrer, im Sommer den Bauer, der die Kühe auf die Weide treibt, und alle Jogger, die zur täglich gleichen Zeit seinen Weg kreuzen. „Der Umstieg aufs Rad hat sich gelohnt“, betont der Holzollinger. Er freue sich über die Leute und über die glitzernden Sonnenstrahlen auf dem Weg zur Arbeit.

Und obgleich die Sonne freilich nicht immer scheint – auch nicht für Radlfahrer – „komme ich immer entspannter an“, sagt Löffler. „Im Winter ist auf den Straßen Stau wegen der Skifahrer und im Sommer wegen der Wanderer.“ Als Tipp empfiehlt der Gästehaus-Betreuer, der nebenbei auch E-Bike-Kurse und Trainingsstunden auf dem Sattel anbietet, eine gute Vorbereitung. Er sagt: „Wenn die Klamotten nicht parat liegen und die Reifen nicht aufgepumpt sind, dann hat man von Beginn an keine Lust mehr.“ Auch habe er selbst Glück im Job: „Im kann auf der Arbeit duschen“, sagt Löffler. In jedem Fall müsse man sich an das häufige Radeln aber auch erst gewöhnen. Wie in jedem Sport, erklärt er, stelle sich der Effekt erst nach ein bis zwei Wochen ein. Auch darüber hinaus sei ein sanfter Einstieg empfehlenswert.

Gute Vorbereitung ist wichtig

Für nicht-trainierte Menschen empfiehlt er auch E-Bikes für den Einstieg. Wer sich auf den Tausch des Radls gegen das Auto einlasse, habe es auf dem Land zwar etwas schwerer, aber es würde auch ganz ohne Auto funktionieren, versichert Löffler. „Mit etwas Zeitmanagement ist alles möglich.“ Am Ende stünden neben viel Stolz auch das gute Gefühl, etwas für die Gesundheit zu tun. „Ich selbst fühle mich in anderen Verkehrsmitteln auch etwas eingesperrt“, verrät der 50-Jährige. „Erst im Zug, dann in der Unterführung, dann im Gebäude, das ist nichts für mich.“

Als Wunsch, um mehr Menschen fürs Fahrrad motivieren zu können, mahnt Löffler vor allem Rücksichtnahme und den Ausbau der Infrastruktur an. Letztere müsse noch kräftig vorangetrieben werden; von Weyarn an den Schliersee fahre er zu rund 60 Prozent auf der Straße, weil es keinen Radweg gebe. „Und wenn dicke SUVs erst im letzten Moment ausweichen, dann bekommt man schon Angst.“ Hier müssten Verkehrsteilnehmer einfach etwas lockerer sein und Gefahrenquellen früher erkennen.

Olaf Fries verzichtet seit über drei Jahren aufs Auto

Olaf Fries (55), Radler aus Weyarn. © Privat

Es war als Experiment geplant, mittlerweile verzichte ich schon seit über drei Jahren aufs Auto. In Weyarn habe ich den Edeka vor Ort und bin mit dem Rad schnell am Bahnhof. Urlaube macht meine Familie meist mit Rad und Zug. Klar gibt’s mühsame Momente. Ich habe immer Wechselkleidung dabei, muss mehr Zeit einplanen und viel organisieren. Aber es geht sehr gut ohne Auto – ich sehe im verringerten Individualverkehr nur Vorteile. In der Abendstimmung erlebe ich viele schöne Momente. Mir tut das Radeln gut, auch abseits des wichtigen ökologischen Gedankens. Beruflich habe ich den Vorteil, als Programmierer im Homeoffice arbeiten zu können. Wenn es nötig wäre, könnte ich mir wieder ein Auto kaufen. Das ist eine komfortable Situation.

Livia Keller setzt auf Lasten-E-Bikes

Livia Keller (43), Lastenradbesitzerin aus Kreuth. © Privat

Ich bin aus der Schweiz nach Kreuth gezogen – mit viel Idealismus. Mein Mann und ich teilen uns ein Auto und ein Lasten-E-Bike für uns und unsere drei Kinder. Mehrere Autos vor der Türe finde ich nicht nur ökologisch schlecht, sondern auch einfach unschön. Sie nehmen Platz weg und bringen Arbeit mit sich. Aber: Auch Fahrgemeinschaften müssen organisiert werden, Züge fahren nicht immer pünktlich und ohne die Möglichkeit, ein Auto auch mal von den Schwiegereltern auszuleihen, würde es gerade im Winter nicht gehen. Nach meiner Erfahrung nehme ich oft das Auto, wenn es vor der Tür steht. Ich kann aber die Rahmenbedingungen verändern. Wenn kein Auto bereitsteht, ist Radeln einfacher, als sich extra ein Auto auszuleihen.

Lutz Breitwieser fährt immer dem Rad

Lutz Breitwieser (55), Rad-Pendler aus Bayrischzell. © Privat

Ins Miesbacher Rathaus fahre ich jeden Tag mit dem Radl – auch bei Regen. Wenn ich damit anfangen würde, bei schlechtem Wetter nicht zu fahren, dann würde ich gar nicht mehr fahren. Morgen hat’s Gegenwind, übermorgen ist es zu warm, und einen Tag später will man nach der Arbeit noch was besorgen. Für mich hört der Spaß erst auf, wenn draußen der Schneepflug fährt. Solange es nur ein bisserl bezuckert ist, geht’s trotzdem. Ich hab mir diesen Winter Spikes geleistet. Von Bayrischzell nach Miesbach sind’s 23 Kilometer Hauptstraße. Abends ist mehr los auf den Straßen, da fahre ich über den Schliersee und die Krug-Alm. Beim Radeln – übrigens ohne E-Motor – geht’s mir um die Zäsur zwischen Arbeit und Daheim. Ohne fehlt mir etwas.

Magdalena Mehringer nimmt auch Kinder im Lastenrad mit

Magdalena Mehringer (39), Lastenradbesitzerin aus Kreuth. © Privat

Vor eineinhalb Jahren ist unser Zweitwagen kaputt gegangen. Mein Mann und ich haben überlegt: Brauchen wir wirklich ein zweites Auto? Wir haben uns dafür entschieden, es auch mal ohne zu probieren – wegen des Klimaschutzes. Schnell war aber klar, dass es auf dem Land ganz ohne Ersatz nicht klappt. Wir haben dann ein Lastenrad gekauft, in dem auch ein bis zwei Kinder mitfahren können. Zeitlich ist man damit wegen des E-Motors und weniger Stau und Parkplatzsuche genauso schnell wie mit dem Auto. Schwitzen ist auch kein Thema. Im Winter greifen wir viel auf Fahrgemeinschaften zurück. Und die Kinder profitieren auch – weil wir ihnen mehr Eigenverantwortung zutrauen, wenn sie auch mal selbst fahren dürfen. nap

