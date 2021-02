Umstrittene Tiertransporte: Beteiligte wollen Transparenz und Dokumentation verbessern

Immer wieder tauchen umstrittene Tiertransporte in den Schlagzeilen auf. In Miesbach waren diese nun Thema an einem Runden Tisch. Der gemeinsame Wunsch: mehr Transparenz.

Miesbach/Landkreis – Knapp 3300 Kilometer sind es auf dem Straßenweg von Miesbach bis an die kasachische Grenze. Ein weiter Weg für einen Tiertransport. Doch die Strecke allein war nicht der Anlass für die jüngsten Diskussionen um die Rinderexporte des Miesbacher Fleckviehzuchtverbands gen Osten. Wie berichtet, sorgten sich nicht nur Tierschützer, sondern sogar der Amtsveterinär, dass durch den Zwischenstopp in Ungarn möglicherweise die per EU-Verordnung festgelegten Standards nicht auf dem gesamten Transportweg in den Drittstaat Kasachstan eingehalten werden. Nicht zuletzt das Landratsamt forderte nach der gerichtlich erwirkten Freigabe des umstrittenen Exports eine klare Aussage der großen Politik.

Der Wunsch blieb nicht ungehört. So lud CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan kürzlich zu einem (coronabedingt virtuellen) Runden Tisch zum Thema Tiertransporte ein. Vertreter aus Landwirtschaft, Zuchtverband und Politik schalteten sich zum Austausch zusammen. Vor allem ein Wort war dabei laut Pressemitteilung von Radwans Büro wiederholt zu hören: Transparenz.

Abgeordneter überzeugt: Tiertransporte werden Thema bei Koalitionsverhandlungen

Der Abgeordnete machte zu Beginn deutlich, dass das Thema durchaus brisant ist: „Es wird in den Medien, der Öffentlichkeit, der Gesetzgebung und auch bei den nächsten Koalitionsverhandlungen eine große Rolle spielen“, betonte Radwan und verwies dabei auf eine aktuelle Initiative des Bundesrats. So fordern die Länder auf Antrag von Nordrhein-Westfalen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dazu auf, Langstreckentransporte von Zuchtrindern wirksam zu verbieten. Umso wichtiger sei es, so Radwan, „gemeinsam Punkte zu entwickeln, die wir zur Stärkung des Tierschutzes und der Bauern einbringen wollen“. Gerade im Landkreis Miesbach mit seiner in Sachen Fleckviehzucht überregionalen Bedeutung.

Darauf verwiesen auch die Landwirte in der Runde. Niemand wolle seine Tiere über weite Strecken transportieren lassen, ohne zu wissen, wie es ihnen dabei ergeht. So beteuerte Zuchtverbandsgeschäftsführer Christian Presslaber, dass schwarze Schafe in der Branche die Ausnahme seien. Bei einem langjährigen Kunden aus Kasachstan habe es in all den Jahren keine Beanstandungen gegeben. Gleichzeitig sei der Export wegen seiner deutlich höheren Preise ein wichtiger Einkommensfaktor, machten die Landwirte in der Runde deutlich. Ein Verbot müsse daher zwingend mit einer Förderung der regionalen Wertschöpfung einhergehen. Ein Wunsch, der insbesondere bei Landrat Olaf von Löwis auf offene Ohren stieß.

Politiker fordern mehr Transparenz

Die Vertreter sahen den Schlüssel zur Lösung der Debatte vor allem in einer stärkeren Nachverfolgung und Dokumentation der Transporte. „Ohne Transparenz werden wir in der Sache nicht weiterkommen“, ist CSU-Europaabgeordnete Marlene Mortler überzeugt. Zusammen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprach sie sich für einen Nachweis aus, dass der gesamte Transport der EU-Verordnung gerecht werde und die Zuchttiere am Bestimmungsort tatsächlich zum Aufbau einer Herde verwendet würden. Da ging auch Zuchtverbandschef Presslaber mit. Er erkannte durchaus Nachholbedarf in Sachen Transparenz und versicherte, dass der Zuchtverband mit Hochdruck daran arbeite, „mehr Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um das Image ins rechte Licht zu rücken.“

Radwan versprach, das Thema politisch weiter zu begleiten. Im September werde abschließend über den Bericht des europäischen Untersuchungsausschuss beraten. „Wir werden uns also auch im Bundestagswahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen damit auseinandersetzen.“ Der am Runden Tisch erreichte Konsens über die „absolute Transparenz“ biete „Anknüpfungspunkte und gemeinsame Chancen“.

