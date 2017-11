Unbekannter fährt Audi am Miesbacher Rewe-Parkplatz an

Gerade einmal 20 Minuten lang ließ ein Bayrischzeller sein Auto unbeobachtet. Als er zurückkehrte, stellte er einen Schaden fest. Ein Unbekannter hatte seinen Wagen touchiert.

Miesbach - Als ein 44-jähriger Bayrischzeller am Samstag, 28. Oktober, um 17.35 Uhr, 20 Minuten nach Abstellen seines Fahrzeuges, zum Miesbacher Rewe-Parkplatz am Windfeld zurückkehrte, stellte an der rechten hinteren Fahrzeugseite einen Schaden fest.

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, hatte in der Zwischenzeit ein Unbekannter den schwarzen Audi A3 des Bayrischzellers angefahren, und so einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet nun unter 08025/2990 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rubriklistenbild: © dpa