Unbekannter hinterlässt nach Unfall Daten auf Zettel - und wird jetzt gesucht

Nachdem er ein Auto angefahren hatte, hinterließ ein Unbekannter seine Daten auf einem Zettel. Trotzdem wird er nun von der Polizei gesucht.

Miesbach - Die Miesbacher Polizei berichtet: Der 66-jährige Besitzer eines rot-weißen VW Multivan parkte diesen am 27.12.2018 gegen 13:30 Uhr am Parkplatz des Edeka-Marktes in Miesbach. Als der Mann gegen 14:00 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, stellte er einen Zettel an der Windschutzscheibe fest. Darauf vermerkte eine unbekannte Person, dass sie den Bus des Mannes angefahren hatte.

Tatsächlich fand der Mann auch eine nicht unerhebliche Beschädigung an der Heckstoßstange seines Wagens vor. Allerdings stellten sich die Daten auf dem Zettel als absolut unbrauchbar heraus. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte völlig fiktive Daten auf dem Zettel hinterlassen.

Möglicherweise wurde der/die Verursacher/in bei dem Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/299-0 entgegen

mm