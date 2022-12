Und wieder die volle Stimmenzahl: Aigner und Löwis mit je 100 Prozent bei Wahlwiederholung

Von: Alexandra Korimorth

Neuerliche Gratulation fürs „Dreamteam“: CSU-Kreisvorsitzender Alexander Radwan (r.) mit den Kandidaten Ilse Aigner und Olaf von Löwis. © Max Kalup

Ilse Aigner und Olaf von Löwis sind bei der Wiederholung der CSU-Nominierungsversammlung erneut mit jeweils 100 Prozent der Stimmen als Kandidaten für die Landtags- beziehungsweise Bezirkstagswahl im Herbst kommenden Jahres nominiert worden.

Die neuerliche Abstimmung war wegen eines Formfehlers notwendig geworden (wir berichteten). Die Kreis-CSU nahm die Wiederholung aber mit Humor. „Wir haben jetzt die einmalige Chance, die Kandidaten mit 200 Prozent zu nominieren“, sagte CSU-Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Alexander Radwan am Samstag im Miesbacher Bräuwirt – an gleicher Stelle also wie schon Ende September. Eigentlich bestand schon zu diesem Zeitpunkt kein Zweifel, mit welchem Ergebnis die Nominierung enden würde. Radwan dankte den 70 CSU-Delegierten, die trotz der terminlich angespannten Adventszeit und des Schneefalls so zahlreich aus den Landkreisen Miesbach und Rosenheim gekommen seien. Es waren 25 weniger als drei Monate zuvor.

Der Kreisvorsitzende erläuterte eingangs den Grund des neuerlichen Treffens. Wie berichtet, gab es nach der ersten Nominierungsversammlung vonseiten der CSU-Landesleitung Bedenken wegen der Ladungsfrist für die Delegierten in Bayrischzell. Die Einladung ging am Ende der Sommerferien nicht rechtzeitig an die Mitglieder raus. Die Wiederholung sei angezeigt, so Radwan, weil man im prominentesten Stimmkreis Bayerns sichergehen wolle, dass alles seine Richtigkeit habe. Flugs waren Anian Bichlmaier aus Warngau als Wahlleiter sowie zwei Beisitzer und die Schriftführerin ernannt und Ilse Aigner (Landtag) sowie Olaf von Löwis (Bezirkstag) als Kandidaten vorgeschlagen.

Aigner habe Belange ihres Stimmkreises im Blick

Unter Applaus erinnerte Radwan daran, dass Aigner aus dem Präsidialamt auf Bayern schaue und navigiere. Sie habe sowohl die Staatskanzlei als auch die Belange ihres Stimmkreises im Blick. Die langjährige Abgeordnete habe sich des Themas Erbschaftssteuer angenommen. Sie stehe für Meinungsfreiheit und für eine Abgrenzung von den Extremen, ob links oder rechts. „Ilse ist unsere Landesmutter“, stellte Radwan fest und bat darum, die Landtagspräsidentin zu unterstützen. Landrat Olaf von Löwis, der seit vier Jahren im Bezirkstag sitzt, setzte sich laut Radwan beim Thema Wasserschutzzone standhaft für Rechtssicherheit und Klarheit ein. Darüber hinaus lägen ihm die Belange der Landwirtschaft, der Natur und somit des Klimas am Herzen.

„Dream-Team für die Wahl“

„Wir haben hier ein Dream-Team für die Wahl“, stellte Radwan fest und mahnte: „Nur mit einem starken Bayern können wir die Ampelkoalition, die momentan sehr viel Schaden anrichtet, ein bisschen bändigen.“ Aigner und Löwis freuten sich besonders über den Begriff Dream-Team und versprachen, Schulter an Schulter mit Vollgas zu kämpfen, damit die CSU super Ergebnisse einfahren werde.

200 Prozent - „herzlichen Glückwunsch“

Die Stimmzettel waren schnell ausgezählt. Am Ende konnten beide mit jeweils 69 gültigen Stimmen ein 100-Prozent-Ergebnis einfahren. „100 plus 100 sind 200 Prozent. Herzlichen Glückwunsch“, sagte Wahlleiter Bichlmaier. Und weiter, als Aigner und Löwis die Wahl unter Applaus angenommen hatten: „Dann schauen wir, dass wir bei den Landtagswahlen ein ähnliches Ergebnis bekommen – oder wenigstens ein Viertel davon.“

Zeit für ein neues Miteinander

Während die Stimmen für die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Wahlkreisdelegiertenversammlung ausgezählt wurden, erklärte Politikwissenschaftler und CSU-Landtagsabgeordneter Gerhard Hopp aus dem Stimmkreis Cham, wie und warum die CSU an ihrem neuen Grundsatzsatzprogramm arbeitet. Nach dem bisherigen Programm „Die Ordnung“, das unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise Gestalt annehme, sei es nach der Corona-Krise nun Zeit für „Ein neues Miteinander“. Unter diesem Titel und unter Einbeziehung der Klimathematik, der Digitalisierung, Forschung, Innovationen, aber freilich auch der christlichen Grundwerte möchte die Partei Lösungen und Antworten für die Städte und den ländlichen Raum erarbeiten. „Für ein neues Miteinander gilt es, den Menschen in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen zu stellen“, forderte Hopp. Ziel sei es, Lösungen für vermeintliche Gegensätze zu finden und die Gesellschaft wieder mehr zusammenzuführen.