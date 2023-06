Unerwartet starker Zuzug in Miesbach: Jetzt klafft Riesenlücke bei den Krippenplätzen

Von: Dieter Dorby

Das Ende ist absehbar: Zum neuen Kindergartenjahr ziehen die drei U3-Gruppen aus dem Container an der Volksfestwiese ins umgebaute Kloster. Anschließend sollen neue Gruppen an der Waitzinger Wiese einziehen. © TP

Für das Rathaus ist es eine böse Überraschung, für manche Eltern ein Schock: Für das Kindergartenjahr 2023/24 fehlen in Miesbach 70 Kinderbetreuungsplätze.

Davon allein 55 bei den Krippenkindern im sogenannten U3-Bereich. Und das, obwohl die Stadt 2021 ihre Bedarfsstudie aktualisiert hatte und zum neuen Kindergartenjahr das neue Kinderhaus im sanierten Kloster startet.

Die Stadt steht unter Druck, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt: „Das ist ein unerwartet großer Ansturm im U3-Bereich, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Die Nachfrage ist aktuell sehr hoch.“

Studie hat Anstieg nicht prognostiziert

Und sie wurde von der Studie nicht prognostiziert. 2021 lautete die Botschaft: Der Bedarf gerade bei der Krippe werde gedeckt, aber die Stadt dürfe sich nicht darauf ausruhen. Und das habe man beherzigt, sagt Braunmiller und verweist auf den Umbau des Klosters in ein Kinderhaus. Dort sollen zum neuen Kindergartenjahr die drei U3-Gruppen einziehen, die derzeit noch auf der Waitzinger Wiese in Containern untergebracht sind. Schon damals hatte der Stadtrat beschlossen, diesen Standort weiterzubetreiben, um für eine steigende Nachfrage gerüstet zu sein. Dass diese Nachfrage nun sogar deutlich höher ausfällt – nämlich mit vier statt drei Gruppen –, sei nicht absehbar gewesen.

Als Ursache nennt Braunmiller vor allem den starken Zuzug nach Miesbach – und das ohne die großen Bauprojekte an der Münchner Straße und Am Gschwendt. Der Rathauschef hat deshalb im Haus zur Wohnsituation recherchiert und festgestellt, dass in den vergangenen Monaten viele Anträge auf Wohnraumverdichtung bewilligt worden waren. „Hier etwas aufstocken, dort etwas draufbauen – da sind letztlich viele kleine Wohnungen dazugekommen“, berichtet er. „Insgesamt an die 100. Wir haben auch ohne die großen Bauprojekte Zuzug in Miesbach.“

„Viele Kommunen hecheln hinterher - wir auch“

Dass die Kinderbetreuung ein zentrales Aufgabengebiet für die Stadt ist, hat Braunmiller in der Vergangenheit immer wieder betont. „Wir werden weiterhin die Betreuungsmöglichkeiten ausbauen müssen. Da hecheln viele Kommunen hinterher – auch wir. Dabei haben wir ja etwas gemacht“, sagt er und verweist auf das Kloster sowie auf den geplanten Umbau des Benefiziatenhauses an der Kolpingstraße in ein Haus für Kinder mit Schwerpunkt Hort.

Container-Standort bleibt erhalten

Um die Container-Kita an der Volksfestwiese weiter zu betreiben, hat die Stadt verschiedene Träger kontaktiert – das Verfahren läuft. Ziel ist es laut Braunmiller, den Betrieb so zügig wie möglich klarzumachen. Dabei sei jedoch absehbar, dass man nicht allen Interessenten einen Platz anbieten könne. Die genauen Zahlen lägen aber noch nicht vor. Derzeit werde auf die verbindlichen Buchungen gewartet, und erfahrungsgemäß werden nicht alle Eltern, die im Frühjahr Interesse signalisiert haben, zusagen. Braunmiller: „Wir hinken hinterher, aber wir versuchen alles.“

Dies bestätigt Familienreferentin Malin Friese (Grüne): „Das Thema hat eine wahnsinnige Dynamik und ist sehr belastend. Ich sehe bei der Stadt viel positives Engagement und insgesamt den Trend, Frauen zurück in den Beruf zu holen. Aber viele Eltern hängen jetzt in der Luft, weil sie nicht wissen, wie sie ab September planen sollen. Auch für die Einrichtungen ist die Situation nicht einfach.“ Umso mehr sei es wichtig, an den Strukturen zu arbeiten. Auch das Anschieben bei der Tagespflege sei ein Lösungsansatz.

Pflegestellen als Alternative

Was die Kommunen generell unter Druck setzt, ist der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr. Als letztes Mittel könnte dieser eingeklagt werden. Ein Szenario, das Braunmiller vermeiden will: „Wir suchen nach einer Lösung.“ Dies sei zuletzt auch bei der Mittagsbetreuung gelungen, bei der drei weitere Gruppen aus dem Boden gestampft werden konnten, sodass jetzt 125 Schüler betreut werden. In der kommenden Woche ist mit dem Landratsamt ein Gespräch geplant über Möglichkeiten wie Pflegestellen. Zudem soll die Bedarfsstudie, deren Prognosen in der Vergangenheit sehr passend gewesen sind, heuer fortgeschrieben werden.

