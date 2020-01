Unfall am Baumer Berg bei Miesbach: Zwei Autos kollidieren

Frontalcrash am Baumer Berg bei Miesbach: Gegen 8.20 Uhr sind am Mittwochmorgen zwei Autos ineinander gekracht. Die Bilanz: zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden.

Update, 22. Januar, 11.30 Uhr:

Jetzt liegt der angekündigte Pressebericht der Polizeiinspektion Miesbach vor:

„Am Mittwoch, 22. Januar, gegen 8.20 Uhr, befuhr eine 49-jährige Lenggrieserin mit ihrem Suzuki die B 472, bei Miesbach, in Müller am Baum, in südlicher Richtung (Richtung Wall). In einer Linkskurve geriet sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gepaart mit Glätte, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem ihr entgegenkommenden in Richtung Miesbach fahrenden 59-jährigen Penzberger in seinem BMW.

Beide Personen wurden leicht verletzt und mussten vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit schätzt die Polizei Miesbach den Sachschaden auf ca. 30.000 Euro. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie die freiwilligen Feuerwehren Wies und Wall mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Mann. Der Verkehr musste weiträumig abgeleitet werden. Die B472 war für knapp zwei Stunden abschnittsweise total gesperrt.“



Erstmeldung, 22. Januar, 10.30 Uhr:

Miesbach - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochmorgen nach Wachlehen bei Miesbach geeilt. Dort hatte sich am Baumer Berg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.

Über die Ursache und den Gesundheitszustand der Insassen konnte die Polizei auf Nachfrage noch keine Angaben machen. Ein ausführlicher Pressebericht ist aber angekündigt.

