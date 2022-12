Unfall bei Miesbach: Silberfarbenes Auto rammt BMW - Fahrer haut ab

Von: Sebastian Grauvogl

Die Polizei Miesbach sucht Zeugen (Symbolfoto). © Philipp von Ditfurth

Beim Abbiegen vom Windfeld auf die Staatsstraße 2073 in Miesbach hat ein unbekannter Autofahrer den BMW eines Waakirchners gerammt. Dann haute er ab. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Miesbach - Dass man vom fraglichen Unfall gar nichts mitbekommen hat, ist ein beliebtes Argument bei Unfallfluchten. Was bei kleinen Kratzern beim Parken vielleicht noch zutreffen mag, kommt bei dem Unfall, der sich am Mittwochmorgen (20. Dezember) gegen 8 Uhr an der Einmündung zum Windfeld an der Staatsstraße 2073 ereignet hat, nicht als Ausrede in Frage. Der Fahrer eines VW Passat rammte hier den 1er-BMW eines Waakirchners - und machte sich dann einfach aus dem Staub.

Unfallflüchtiger kracht BMW ins Heck

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, fuhr der Waakirchner auf der Staatsstraße in Richtung Weyarn und bog dann nach links in Richtung Windfeld ab. Gleich nach dem Abbiegevorgang musste er bremsen, weil ein vor ihm fahrendes Auto verzögerte. Zeitgleich scherte ein silberfarbener Pkw, laut Polizei vermutlich ein VW Passat, aus dem Windfeld nach links auf die Staatsstraße in Richtung Weyarn aus. Da der Waakirchner die Einmündung durch den Bremsvorgang noch nicht ganz freimachen konnte, rammte der unbekannte Autofahrer mit seiner linken Front das linke hintere Heck des BMW. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Weyarn fort. Der Waakirchner drehte um und wollte ihm folgen, traf ihn aber nicht mehr an.

Die Schadenshöhe am BMW beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro. Das unfallflüchtige Fahrzeug dürfte einen erheblichen Schaden vorne links mit rotem Farbabrieb haben.

Wer Zeugenangaben zum gesuchten Pkw oder seinem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Miesbach unter 08025/2990 zu melden.

sg