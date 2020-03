Unfall beim Miesbacher Kreisverkehr: VW und Audi stoßen zusammen

In der Nähe des Kreisverkehrs am Ortsausgang Miesbach in Richtung Irschenberg kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Eine Miesbacherin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Miesbach - In der Nähe des Kreisverkehrs am Ortsausgang Miesbach in Richtung Irschenberg kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 81-jähriger Warngauer in seinem VW Transporter gegen 8.25 Uhr auf der B472 stadteinwärts unterwegs. Von der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr hatte er noch seinen Blinker nach rechts gesetzt. In diesem Moment kam eine 44-jährige Miesbacherin in ihrem Audi aus der Münchner Straße an die Einmündung zur Bundesstraße. Weil der Warngauer rechts blinkte, dachte die Miesbacherin, er würde vor ihre Einmündung von der Bundesstraße abbiegen, und fuhr nach rechts auf die B472 ein. Der Warngauer fuhr aber geradeaus. Die beiden Wagen stießen zusammen.

Beim Zusammenstoß erlitt die Miesbacherin eine Prellung an der Stirn. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus Agatharied. Am Fahrzeug der Miesbacherin entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am VW des Warngauer wurde die Front beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro.

