Motorrad prallt gegen Pkw

Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer (44) aus Hohenlinden (Kreis Ebersberg) am Sonntag bei einem Unfall in Miesbach zugezogen.

Miesbach – Laut Polizei überholte der Mann gegen 11.45 Uhr im zäh fließenden Verkehr am Ortseingang eine Autokolonne und übersah dabei eine Miesbacherin (52), die mit ihrem Pkw an der Kreuzung am Bayerischen Hof nach links in Richtung Weyarn abbiegen wollte. Ein wartender Autofahrer hatte sie herausgewunken.

Der Motorradfahrer prallte in die Fahrerseite des Autos, stürzte auf die Straße und schleuderte anschließend in eine angrenzende Wiese. Während er sich Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, kam die Miesbacherin mit dem Schrecken davon. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr Miesbach rückte aus, um ausgelaufenes Öl zu binden.

sh

