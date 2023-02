Unfall-Statistik 2022: Im Landkreis Miesbach kracht es 2953 Mal - Anstieg bei Zweirädern

Von: Jonas Napiletzki

Besonders gefährdet: Motorradfahrer waren 2022 häufiger als im Jahr davor in Unfälle verwickelt. An dieser Stelle in Holzkirchen war auch eine 88-jährige Autofahrerin beteiligt – sie zählt zu einer weiteren Risikogruppe. © Archiv TP

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat im Jahr 2022 nach zwei ruhigeren Corona-Jahren wieder mehr Unfälle verzeichnet. Besonders gestiegen ist die Zahl bei Zweirad-Fahrern.

Landkreis – Das Jahr 2022 war geprägt von vielen, teils schweren Verkehrsunfällen. Im August etwa konnte ein Autofahrer nur tot geborgen werden, nachdem er am unteren Sudelfeld mit seinem Wagen einen Hang hinabgestürzt war. Im gleichen Monat starb ein Motorradfahrer zwischen Schliersee und Hausham, nur wenige Wochen später ein anderer in Warngau. Diese und weitere Unglücksfälle hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Verkehrsunfallbilanz fürs vergangene Jahr zusammengefasst. Daraus hervor geht ein Anstieg der Unfallzahlen, nachdem die Statistik in den Corona-Jahren 2020 und 2021 einen Rückgang verzeichnet hatte. Auf dem Niveau des Vergleichsjahres 2019 sind die Zahlen aber nicht angelangt.

Zuständig ist das Polizeipräsidium neben der Stadt und dem Landkreis Rosenheim auch für den Landkreis Miesbach und sieben weitere Kreise im südlichen Oberbayern: Auch das Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting, Mühldorf, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen gehören dazu. Zusammen mit 60 Autobahnkilometern in sogenannten Übertragungsbereichen der Stadt und des Landkreises München, in Starnberg und Erding betreuen die Beamten insgesamt rund 15 500 Kilometer Straßennetz.

Polizei benennt Hauptursachen

Im Jahr 2022 zählte die Polizei dort 36 659 Verkehrsunfälle, von denen 2953 im Landkreis Miesbach geschahen. Im Vorjahresvergleich stieg die Zahl um 5,3 Prozent, im Landkreis um 6,7 Prozent. „Angestiegen sind alle Unfallgruppen, also sowohl Unfälle mit Personenschaden als auch Unfälle mit Sachschaden“, berichtet das Präsidium. Verkehrstote gab es im Einzugsbereich 82 (fünf mehr als im Vorjahr), im Landkreis Miesbach waren es sechs – einer weniger als im Jahr 2021. Mehr als ein Drittel der Toten führt die Polizei auf „überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit“ zurück. „29 Personen verloren im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde“, betonen die Beamten. Zudem seien Raser für 1388 teils schwer verletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich.

Als zweite Hauptunfallursache benennt die Polizei Alkohol – 684 Unfälle geschahen unter dessen Einfluss, 437 Personen wurden verletzt, 14 getötet. Insgesamt sei die Zahl der Unfälle im Bereich „Alkohol am Steuer“ um 18,1 Prozent gestiegen. Als Straftat der Staatsanwaltschaft vorgelegt oder als Ordnungswidrigkeit ein Bußgeldverfahren eingeleitet hat die Polizei in 1824 Fällen wegen Alkohol und in 765 wegen Drogeneinfluss. Im Vorjahr lagen beide Werte darunter.

Risikogruppen verändern sich

Besonders gefährdet sind die Hauptrisikogruppen, zu denen Radfahrer, Pedelec-Fahrer, Fußgänger, Motorradfahrer, Schulkinder, Senioren und junge Erwachsene zählen. Letztere, zwischen 18 und 24 Jahren, waren mit 2990 Unfällen weniger betroffen als noch im Vorjahr (3059). Auch die Zahl der Verletzten sank. Jedoch starben 2022 acht junge Menschen, 2021 waren es vier. Ältere Menschen über 65 Jahren waren 4123 Mal und damit häufiger als im Vorjahr an Unfällen beteiligt, häufiger verletzt und auch die Zahl der Verkehrstoten stieg von 26 auf 29. Die Zahl der Schulwegunfälle stieg ebenfalls – glücklicherweise wurde dabei aber kein Kind getötet.

Weiter wurden 1039 Motorradfahrer in Unfälle verwickelt (Vorjahr: 1006), der Anstieg setzte sich bei den Verletzten fort. 29 Motorradfahrer starben dabei, im Vorjahr 17. Die Zahl der beteiligten Fußgänger sank indes, auch Tote gab es weniger. Extrem gestiegen ist indes die Zahl der getöteten Radfahrer (15 statt acht), wobei die Zahl der Verletzten um knapp elf Prozent auf 2367 stieg. Auch für Pedelecs ist – mit Ausnahme der Toten – ein Anstieg zu beobachten. Fast alle verwickelten Rad- und Pedelec-Fahrer verletzten sich. Im Landkreis sank die Zahl aller Verletzten von 633 auf 600 – ein Rückgang um 5,3 Prozent, der Wert im Einzugsbereich stieg um 5,6 Prozent.

Verkehrssicherheit soll besser werden

„Die polizeilichen Schwerpunkte liegen auch künftig in den Bereichen Verkehrsprävention“, erklärt das Präsidium. Etwa mit Seniorenkursen, Verkehrsunterrichten, Motorradpräventionsveranstaltungen und Verkehrsüberwachung soll die Sicherheit auf den Straßen weiter erhöht werden. nap

