Unfallflucht am Oberlandzentrum Miesbach

An der Miesbacher Oberlandhalle ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Miesbach - Eine 65-jährige Irschenbergerin hat am Mittwoch gegen 13.15 Uhr einen Schaden an ihrem weißen Jeep Renegade bemerkt, den Sie eine halbe Stunde zuvor auf dem Parkplatz des Oberlandzentrums in Miesbach gegenüber des Geschäfts Depot abgestellt hatte. Laut Polizei deute ein Schaden an der rechten Seite der vorderen Stoßstange darauf hin, dass ein anderes Fahrzeug gegen den Jeep gefahren sei. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Da sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 08025/2990 melden.