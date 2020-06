Wer hat den Crash gesehen?

Ein unbekannter Autofahrer hat am Pfingstmontag den Wagen eines 53-jährigen Fischbachauers gerammt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei meldet: Am 1. Juni parkte der geschädigte Fahrzeughalter seinen grauen Skoda auf dem Volksfestplatz in Miesbach. Gegen 18 Uhr kam er zu seinem Pkw zurück und fuhr nach Hause. Den Schaden an der rechten Fahrzeugseite bemerkte der 53-jährige Fischbachauer erst am Folgetag in der Früh. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Der Unfallverursacher ist höchstwahrscheinlich während des Ein- oder Ausfahrens in die Parklücke gegen das beschädigte Fahrzeug gestoßen.

Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter der 08025/2990 bei der Polizeiinspektion Miesbach zu melden.