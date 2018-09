Unter Alkoholeinfluss: Weyarner fährt betrunken gegen Mast

Betrunken ist ein Weyarner (43) am Montagnachmittag gegen einen Lichtmasten in Miesbach geprallt. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht fähig und musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Miesbach – Der Kreisel war offenbar zu viel für ihn: Unter Alkoholeinfluss hat ein 43-jähriger Opel-Fahrer aus Weyarn am Montagnachmittag im Kreisverkehr am Miesbacher Windfeld die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Lichtmasten geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15.10 Uhr von der Staatsstraße aus Richtung Weyarn kommend in die Straße Am Windfeld abgebogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch fest.

Weil er nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Das Rote Kreuz brachte ihn dort zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ohnehin hin. Den Sachschaden am Opel des 43-Jährigen und am beim Unfall getroffenen Lichtmasten schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

sg

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / David Ebener