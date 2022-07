Unternehmer Alfred Kinshofer aus Miesbach: Mit 90 Jahren immer noch in der Werkstatt

JUBILÄUM

Wenn der Beruf Passion ist, spricht nichts dagegen, ihn bis ins hohe Alter auszuüben. Das gilt auch für Alfred Kinshofer. Der Ingenieur, Maschinenbauer und Unternehmer verbringt auch mit 90 Jahren immer noch täglich Zeit in seiner Werkstatt, tüftelt, plant und baut. Und das scheint ihn jung zu halten.

Seinen 90. Geburtstag feierte er am Freitag im Kreise seiner großen Familie im Bräuwirt. Rund 50 Gäste waren beim „Dämmerschoppen“ mit Wiener Musi dabei. Sogar die Blasmusik spielte auf.

Tief im Landkreis Miesbach verwurzelt

Sport, Musik und Technik, dazu tief verwurzelt im Landkreis – so lässt sich die Familie Kinshofer wohl am treffendsten beschreiben. Schon das Haus der Familie nahe der Frauenschule ist eines der ältesten von Miesbach, soll aus dem 17. Jahrhundert stammen. Ein Stich von 1855 dokumentiert es als Kinshofer-Anwesen. Das war auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller neu, der mit Kinshofer auf dessen runden Geburtstag anstieß, die Glückwünsche der Stadt überbrachte und mit ihm über dessen bewegtes Leben redete – von Ingenieur zu Ingenieur.

Betriebsleiter bei Primus

1963 wechselte der Jubilar von der Firma MAN zum Traktorenbauer Primus nach Miesbach. Nach der Trennung gründete er 1971 seine eigene Firma in der Werkstatt hinter dem Haus und übernahm später mit seinem florierenden Betrieb Teile und Mitarbeiter von Primus beim Konkurs 1977. Die Strategie, auf Zubehör für Ladekräne zu setzen, ging auf. Kinshofer Maschinenbau stieg zum Marktführer auf.

Die Liebe zur Musik teilt Kinshofer mit seiner Frau Maria, die selbst als Tochter des berühmten Volksmusikanten Sepp Sontheim aus einer musikalischen Familie stammt. Entsprechend sportlich-musikalisch wurden Sohn und die drei Töchter erzogen. Was bei der Tochter und ehemaligen Skirennläuferin Christa Kinshofer-Rembeck auf besonders fruchtbaren Boden fiel, wie die zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei Olympia belegen. Seit April ist die Miesbacherin auch Heimatbotschafterin des Freistaats Bayern.

Viele Anekdoten

Anekdoten gab es einige. So erinnert sich Tochter Christa noch lebhaft an die Ölkrise von 1973, als es Sonntagsfahrverbote für Privatautos gab. Wie also zum Skitraining kommen? „Gott sei Dank gab es einen Pendelbus, den wir nehmen konnten.“ Und auch Papas Firmengründung bekamen die Kinder unmittelbar mit. So musste Christa zu ihrem Bruder Klaus ins Zimmer ziehen, weil in ihrem Pläne gezeichnet wurden.

Sport gehört für Alfred Kinshofer, der auch leidenschaftlich gern Golf gespielt hat, einfach dazu – Skifahren ebenso wie Schwimmen. So mussten die Kinder lernen, vom Drei-Meter-Brett zu springen. Was für so manchen Sprung ins kalte Wasser sicher geholfen hat.

