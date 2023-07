Unwetter in Miesbach: 600 Jahre alte Habererlinde vom Sturm gefällt

Von: Sebastian Grauvogl

Trauriger Anblick: Regelrecht zerborsten ist der innen bereits ausgehöhlte Stamm der Habererlinde, nachdem ihn das schwere Unwetter in der Nacht auf Mittwoch umgeworfen hat. © DAK

Das Unwetter über Miesbach hat ein trauriges Opfer gefordert: Die Orkanböen ließen die 600 Jahre alte Habererlinde umstürzen. Doch die Haberer wollen zeitnah Ersatz pflanzen.

Miesbach – Es war eine vorgezogene Trauerfeier, ohne dass der Pfarrer oder die Teilnehmer etwas davon wussten. Am Dienstag, 4. Juli, luden die Miesbacher Haberer erstmals zu einer Andacht an der ihnen gewidmeten Linde oberhalb des Berghofs bei Agatharied. Pfarrer Heinrich Rosner zelebrierte das Totengedenken an dem bis zu 600 Jahre alten Baum. Ziemlich genau eine Woche später ist nun die Habererlinde selbst zum Trauerfall geworden. Eine Orkanböe während des Unwetters in der Nacht auf vergangenen Mittwoch brachte den stattlichen Riesen zu Fall.

Haberer wollen neue Linde pflanzen

Bei den Haberern ist man sehr traurig über den Verlust. Man sei aber in gutem Kontakt mit dem Grundeigentümer, auf dessen die Linde seit jeher gestanden ist, berichtet Haberer-Chef Hans Weiß. „Wir werden auf jeden Fall eine neue Linde stiften“, kündigt Weiß an.

Magischer Bild: die Habererlinde 2014 im Sonnenuntergang. © christoph bertram

Ganz überraschend kam der Sturmschaden aber auch wieder nicht. Wie berichtet, war die Linde schon länger angeknackst. Seile hielten ihre Krone zusammen. 2019 folgte dann ein weiterer Schlag: Ein Feuer bis heute ungeklärter Ursache verbrannte das ausgehöhlte Innere der stattlichen Stämmlinge. Eine Expertin des Fachlichen Naturschutzes sah damals aber noch keine akute Gefährdung der Verkehrssicherheit. Wohl aber, dass die Brandschäden mittel- bis langfristige Auswirkungen auf die Vitalität der Linde haben könnten. Vielleicht ja die Begründung für das nun eingetretene dramatische Ende der Habererlinde.

Baum ist Teil von Radtouren-Buch

Die fehlt nun auch in einer illustren Reihe: Als Teil der Radltour 1 aus dem Buch „Von Baum zu Baum“ von Thomas Janscheck. Hier war die Habererlinde am Stadlberg als Baum Nummer 7, „Die alte Linde am Stadlberg“ aufgeführt. Folgende Geschichte war auf dem Schild am Baum zu lesen: „Über Jahrhunderte galten alte Linden als Ort der Rechtsprechung, der Schwüre und der Versammlung in Mitteleuropa. Auch von dieser alten Linde, heißt es, dass ihr weitausladender Kronenraum einst als Haberer-Treffpunkt und Versammlungsort des legendären Zwölferrates der Haberermeister diente. Hier wurde der Ablauf so manchen ,Treibens‘ kund getan und Stillschweigen geschworen.“

