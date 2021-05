UVM-Vorsitzender Stetter bezieht klar Stellung: „So bietet man den falschen Leuten eine Bühne“

Zur Morddrohung gegen Alexander Radwan

von Sebastian Grauvogl schließen

Mit der Rosenheimer Unternehmerinitiative „Wir stehen zusammen“ hat der Unternehmerverband Miesbach (UVM) genau eins gemeinsam: Bei beiden ist die Kaffeerösterei Dinzler dabei. Weitere Schnittmengen gebe es nicht, sagt UVM-Vorsitzender Anton Stetter auf Nachfrage unserer Zeitung.

Klar abgrenzen will er sich von den jüngsten Kommentaren in der öffentlichen Telegram-Gruppe von „Wir stehen zusammen“, in der unter anderem eine Morddrohung gegen den CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan ausgesprochen wurde, ohne dass die Verantwortlichen dem unmittelbar Einhalt geboten hätten.

„Wir als UVM distanzieren uns in aller Deutlichkeit von solchen Äußerungen“, betont Stetter. „Das geht gar nicht.“ Unternehmer dürften sich nicht auf das Niveau eines „Bierzeltstammtisches“ herablassen.

Lesen Sie auch den Bericht: Corona-Frust eskaliert: Morddrohung gegen Radwan

Stetter verschweigt nicht, dass auch er bei Weitem nicht mit allen Entscheidungen in der Corona-Politik einverstanden ist. „Zweifeln ist erlaubt, kritisieren erst recht.“ Er verfolge aber den Weg, gemeinsam mit den Verantwortlichen an besseren Lösungen zu arbeiten.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: „Verantwortung lässt sich nicht wegschieben“

Deshalb werde man zum nächsten digitalen UVM-Stammtisch auch Alexander Radwan einladen. Dieser scheue keine Diskussion und sei immer für Argumente offen, sagt Stetter. Die unter dem Deckmantel der Rosenheimer Initiative getätigten Aussagen seien jedoch völlig deplatziert. Leuten mit so einer Gesinnung – wenn auch unfreiwillig – eine Bühne zu bieten, könne nicht im Sinne eines verantwortungsvollen Unternehmers sein.

sg