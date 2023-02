Valentinstag: Literaturexpertin erklärt Romantik - „Liebe ist eine individuelle Sache geworden“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Kennerin der Literaturgeschichte: Judith Götzelmann unterrichtet Gymnasiasten im Fach Deutsch. © Christian Scholle

Literaturexpertin Judith Götzelmann erklärt anlässlich des heutigen Valentinstags im Interview, wie sich Romantik über Jahrhunderte entwickelt hat.

Miesbach – Am heutigen Valentinstag dreht sich alles um die Liebe. Das nehmen wir zum Anlass, um uns diesem Gefühl vonseiten der Literatur zu nähern. Was Lyrik und Prosa über das Wesen der Liebe verraten, erklärt Judith Götzelmann (41). Die Miesbacherin lehrt Deutsch an einem Münchner Gymnasium – und weiß (fast) alles über Goethes Liebesnächte, die Sehnsucht der Romantiker und Erotik im Mittelalter.

Frau Götzelmann, die Liebe ist ein zentrales Motiv in Lyrik und Prosa. Was fasziniert Literaturschaffende eigentlich so daran?

Judith Götzelmann: Die Verbindung zweier Menschen ist unserer Spezies inhärent. Ohne die körperliche Verbindung wären wir ja schon längst ausgestorben. Doch auf welche Weise wir das betrachten, ist kulturellen Veränderungen und dem ganz eigenen Blick der jeweiligen Zeit unterworfen.

Zeigt uns die Literatur, wie die Menschen früher geliebt haben?

Götzelmann: Wir können anhand literarischer Epochen sehen, wie sich das Konzept „Liebe“ zu dem entwickelt hat, was wir heute darunter verstehen, zumindest in unserem Kulturkreis.

Verständnis von Liebe hat sich über Jahrhunderte entwickelt

Was verstehen wir heute unter Liebe?

Götzelmann: Ich würde sagen, die freie und eigene, zumeist auf Gefühlen basierende Entscheidung für einen Partner. Liebe ist eine zutiefst individuelle Sache geworden. Wir finden es beispielsweise undenkbar, wenn der Partner für einen ausgewählt wird, wie es teilweise auch heute noch auf der Welt geschieht. Dieses Verständnis von Liebe hat sich über viele Jahrhunderte entwickelt. Ein erster großer Schritt dorthin wurde in der Epoche der Romantik gemacht. Da stand zum ersten Mal das Gefühl eines Sehnens per se als akzeptabel und erstrebenswert im Mittelpunkt.

Die Romantik beginnt 1795. Waren die Menschen vorher nicht verliebt?

Götzelmann: Das kann man so nicht sagen. Aber der pragmatische Anteil bei der Entscheidung, mit wem man sich verbindet, war lange ausschlaggebend: Wenn die Schicht und das Geld gestimmt haben, verband man sich ehelich.

Warum haben dann die Minnesänger des Mittelalters Frauen besungen, die sie eh nicht kriegen konnten?

Götzelmann: Das Mittelalter ist schwierig, weil es in Gesellschaft und Literatur Rollen gab, hinter denen das Individuum zurücktrat. Deshalb können wir den Minnesang auch nicht als romantischen Gefühlsausdruck verstehen. Minnesang war vielmehr ein höfisches Ritual. Besungen wurde nicht die Frau als Individuum, sondern die Rolle, die sie verkörperte. Neben dieser hohen Minne gab es für das einfache Volk die niedere. Sie konnte derb und erotisch sein. Jemand, der diese Konventionen „hoch-nieder“ aufbrach und beispielsweise die körperliche Liebe zwischen Gleichgestellten thematisiert, ist Walther von der Vogelweide. In dem Lied „Unter der linden“ beschreibt er den Ort, an dem es zwischen einem Mädchen und ihrem Geliebten zur Sache ging.

Bewusstsein spielt erst mit Sturm und Drang eine Rolle

Wie wurde aus dem pragmatischen Verständnis von Liebe ein romantisches?

Götzelmann: Bei uns haben die Epochen der Aufklärung, des Sturm und Drang und der Weimarer Klassik eine Rolle gespielt.

Inwiefern?

Götzelmann: Die eigene und freie Entscheidung für einen Partner setzt ja ein Bewusstsein für sich selbst als Individuum voraus. Das kam erst im Zeitalter der Aufklärung auf. Der Leitspruch der Aufklärung war: „Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Weshalb mutet uns die Literatur so oft herzzerreißende Liebesgeschichten zu?

Götzelmann: Ich glaube, weil sich viele dieser tragischen Liebesgeschichten als Gesellschaftskritik verstehen. Lange Zeit konnten die Menschen bei der Wahl ihres Partners eben nicht ihren Neigungen folgen, sondern waren sozialen Normen unterworfen. Exemplarisch hierfür steht Theodor Fontanes Roman Effi Briest. Er kritisiert diese Standesschranken.

Gedichte: Expertin gibt Empfehlungen

Welches Gedicht empfehlen Sie zum Valentinstag?

Götzelmann: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: „Du bist mîn, ih bin dîn“ ist ein Beispiel der frühen Liebeslyrik des Mittelalters. Ich finde, mit diesem Gedicht ist alles gesagt. Für Liebespaare, die den Valentinstag getrennt voneinander verbringen müssen, empfehle ich „Weil Du nicht da bist“ von Mascha Kaléko. Wer die Romantik mit feiner Ironie betrachtet, könnte Heinrich Heines „lyrisches Intermezzo“ schätzen.

Und bei Liebeskummer?

Götzelmann: Sofern er oder sie in der jeweiligen Niedergeschlagenheit schwelgen will: „Sachliche Romanze“ von Erich Kästner.

Von Kurt Tucholsky gibt es Liebesgedichte, die fies und verbittert sind...

Götzelmann: In der Moderne wird die Liebe sprachlich oft nüchterner, manchmal desillusioniert. Dafür haben Hollywood und die Werbung das für sich entdeckt, was erstmals in der Romantik literarische Bedeutung hatte: das Gefühl der unbestimmten Sehnsucht und des unerfüllten Verlangens. Am Valentinstag wird uns vorgegaukelt, beides werde gestillt, wenn man zum Beispiel diese oder jene Rose kauft. Dabei hat die Romantik die Sehnsucht klar als nicht erfüllbar definiert. Sonst ist die nämlich keine mehr.

Heute: Liebe „vielfältig und individuell“

Was sagt die Literatur unserer Zeit über den Zustand der Liebe heute aus?

Götzelmann: Ehrlicherweise erlebe ich die als so vielfältig und individuell, wie es unsere Moralvorstellungen, die Idee von einem gelungenen Leben und nicht zuletzt das Konzept von Liebe im Moment auch sind.

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg.

Gedichte statt Blumen zum Valentinstag: Vier Vorschläge Passt immer: „Du bist mîn, ih bin dîn“: Du bist mîn, ih bin dîn des solst du gewis sin. du bist beslozzen

in minem herzen:

verlorn ist das sluzzelin:

du muost immer drinne sin

Anonym, Mittelalter Passt bei Liebe auf Distanz: „Weil Du nicht da bist“ (in Auszügen)

Weil Du nicht da bist, sitze ich und schreibe

all meine Einsamkeit auf dies Papier.

Ein Fliederzweig schlägt an die Fensterscheibe,

die Maiennacht ruft laut. Doch nicht nach mir.

Weil du nicht da bist, ist der Bäume Blühen,

der Rosen Duft vergebliches Bemühen,

der Nachtigallen Liebesmelodie

nur in Musik gesetzte Ironie.

Hier unterm Dach sitz ich beim Lampenschimmer,

den Herbst im Herzen, Winter im Gemüt.

November singt in mir sein graues Lied.

„Weil du nicht da bist“, flüstert es im Zimmer.

Weil du nicht da bist, blättre ich in Briefen

und weck vergilbte Träume, die schon schliefen.

Mein Lachen, Liebster, ist dir nachgereist.

Weil du nicht da bist, ist mein Herz verwaist.

Mascha Kaléko, 1907 bis 1975 Passt bei Liebeskummer: „Sachliche Romanze“ (in Auszügen)

Als sie einander acht Jahre kannten

(und man darf sagen: sie kannten sich gut),

kam ihre Liebe plötzlich abhanden.

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter,

versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wußten nicht weiter.

Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort

und rührten in ihren Tassen.

Am Abend saßen sie immer noch dort.

Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

Erich Kästner, 1899 bis 1974 Für Leidenschaftliche: „Ein alter Tibetteppich“

Deine Seele, die die meine liebet

ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.

Strahl in Strahl, verliebte Farben,

Sterne, die sich himmellang umwarben.

Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit,

Maschentausendabertausendweit.

Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron,

wie lange küßt dein Mund den meinen wohl

und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?

Else Lasker-Schüler, 1869 bis 1945

