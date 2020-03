Vandalismus an Miesbacher Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben drei Geräte auf einem Miesbacher Spielplatz beschädigt. Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um die Hilfe der Bevölkerung.

Miesbach - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag drei Geräte auf dem Spielplatz am Nordgraben in Miesbach beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, besprühten sie unter anderem eine Rutsche und eine Tischplatte mit Lack. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 250 Euro. Sie bitten nun um die Hilfe der Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern. Zeugen sollen sich bei der Polizei Miesbach melden unter der Telefonnummer 0 80 25 / 29 90.

mas

