Vandalismus im Wald: Kindergarten Parsberg erstattet Anzeige bei Polizei

Alles begann mit ein paar Streichen. Deshalb wollte die Leiterin des Waldkindergartens Parsberg nicht zur Polizei gehen. Doch der Vandalismus hört einfach nicht auf.

Parsberg - Erst im Herbst vergangenen Jahres haben die elf Kinder der Freiluftgruppe ihren neuen Bauwagen bezogen. Wegen des Coronavirus dürfen sie ihn zwar aktuell nicht nutzen, doch auf dem Waldplatz schauen die Kleinen auch in der Notbetreuung immer wieder vorbei. Als Wetterschutz diente ihnen dort eine Plane. Doch die ist jetzt kaputt. „Jemand hat die Seile durchgeschnitten“, berichtet Feicht. Die Leiterin vermutet, dass sich die Straftat in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag ereignet hat. Eine neue Stufe dessen, was sich bereits seit Ende April im Waldkindergarten Parsberg abspielt.

Begonnen hat alles mit einem Anschlag auf das beim Bauwagen abgesperrte Fahrrad, mit dem die Betreuer in Notfällen schnell Hilfe holen können. „Da wurden uns der Sattel geklaut und die Bremskabel abgezwickt“, erzählt Feicht und schüttelt den Kopf. In den Wochen danach sei es immer wieder zu kleineren Beschädigungen gekommen. Regelmäßig würden die Sitzbänke umgeschmissen und sogar die Bastelarbeiten der Kinder mutwillig zerstört.

„Das muss jetzt endlich mal ein Ende haben“, sagt Feicht. Deshalb werde der Kindergarten nun Anzeige bei der Polizei erstatten. In der Zwischenzeit nimmt der Kindergarten Zeugenhinweise unter 0 80 25 / 65 66 entgegen.

sg