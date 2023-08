Verblasst und abgeblättert: Initiative sammelt Unterschriften für neue Markierung am Marktplatz

Total verblasst ist der ehemals grüne Fußgängerweg am Marktplatz. Die Folge: Autos erobern die Fläche zunehmend für sich zurück.

ERNEUERUNG

Von Dieter Dorby schließen

Auch wenn irgendwie absehbar war, dass die Zwischenlösung, die 2018 für den Miesbacher Marktplatz gefunden worden war, mangels Geld und zündender Ideen eine Dauerlösung werden würde: So ganz ohne neue Maßnahmen kommt der Untere Markt als gute Stube der Kreisstadt dann doch nicht aus.

Miesbach – Was die Initiative Marktplatz, die vor Kurzem wieder ihr „Brotzeit am Marktplatz“-Treffen abgehalten hat, nun moniert, ist der Zustand der Straßenmarkierungen. Vor allem der grün eingefärbte Fußgängerbereich an der Seite beim Bräuwirt bedürfe der Erneuerung.

Um hier ins Handeln zu kommen, hat die Initiative – vertreten durch Lisa Hilbich und Kick van Walbeek – nun einen offenen Brief mit 32 Unterschriften an Bürgermeister Gerhard Braunmiller überreicht. Dazu übergaben sie einige Fotos, die die Situation auf dem Marktplatz dokumentieren. Hauptkritik: Die Sicherheit für Fußgänger sei auf dem Marktplatz nicht mehr gegeben, weil Autos kreuz und quer parken und fahren.

+ Im Rathaus übergaben Lisa Hilbich (l.) und Kick van Walbeek Bürgermeister Gerhard Braunmiller eine Unterschriftenliste für eine neue Markierung. Diese ist schon beauftragt. © Thomas Plettenberg

Lesen Sie auch: Streit um den neuen Marktplatz

„Die derzeitige Situation gefährdet massiv die Fußgänger auf dem ehemals grünen Rettungsweg sowie die Kinder, die am Brunnen und bei Kuh und Kälbchen spielen“, stellt Hilbich fest. Bei dem kurzen Gespräch zur Übergabe des offenen Briefes informierte Braunmiller die beiden Vertreterinnen der Initiative, dass die Erneuerung der Straßenmarkierungen auf dem Marktplatz bereits geklärt sei.

Erneuerung schon beauftragt

Denn bereits am Vortag hatte Paul Fertl (SPD) in der Sitzung des Stadtrats die Situation angesprochen. Dabei erklärte Braunmiller, dass man die Markierungen erneuern werde, aber ohne den grünen Belag. Dieser sei mit 10.000 Euro zu teuer. Dem schloss sich Markus Baumgartner (CSU) an: „Das Grün ist scheußlich.“ Laut Braunmiller sei alles beauftragt, man warte auf die Firmen.

Aktionsprogramms „Natürlicher Klimaschutz“

Zudem brachte Initiativensprecherin und Stadträtin van Walbeek (Grüne) eine Förderung des Bundes für eine Begrünung und Entsiegelung von städtischen Flächen im Rahmen des neuen Aktionsprogramms „Natürlicher Klimaschutz“ ins Spiel. In dieses Programm könne man auch eine Begrünung und Entsiegelung des Marktplatzes einbeziehen. Die entsprechenden Informationen habe sie bereits der Stadtverwaltung übergeben. Die Bewerbungsfrist für das Programm ende am 30. September 2023. Der offene Brief sowie weitere Infos sind auf der Homepage der Initiative auf www.miesbacher-marktplatz.de zu finden.

ddy